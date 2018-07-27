Гецко: Ісмаїлі має пропустити лише 1 матч

Екс-форвард збірної України Іван Гецко прокоментував вилучення захисника Шахтаря Ісмаїлі в Суперкубку України-2018.

"У тому епізоді була бійка і якщо ти даєш червону картку, то її потрібно давати обом учасникам. Повинна бути рівна ступінь відповідальності. Якщо було порушення, за яке потрібно вилучати, то потрібно було показувати червону і тому, й іншому. У цьому плані це було б послідовно і правильно. А те, що дав другу жовту за рівної участі в епізоді – це груба помилка арбітра.

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Безумовно, тепер Ісмаїлі повинен пропустити тільки один матч. Покарання має бути мінімальне, тому що ця ситуація вже не впливала на рахунок", – цитує Гецка terrikon.

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