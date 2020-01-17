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Гецко: Гармаш не раз підводив у важкий момент, тому оренда – правильне рішення

06:30 985 Читать на русском
Гецко: Гармаш не раз підводив у важкий момент, тому оренда – правильне рішення
Денис Гармаш / Фото з відкритих джерел

Колишній форвард збірної України Іван Гецко висловив задоволення від переходу півзахисника Динамо Дениса Гармаша у турецький Різеспор.

"Гармаш буде догравати футбольний вік в оренді в турецькому Різеспорі. Чи це втрата для динамівців? У жодному разі. Коли Денис був на полі, це завжди напруга і роздратування, оскільки в будь-який момент своєю неадекватною поведінкою він міг залишити команду в меншості.

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Він не раз підводив у важкий момент. Грав рідко, тому це правильне рішення керівництва", – сказав Гецко в коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, 29-річний екс-півзахисник Динамо 5 січня перейшов у турецький Різеспор на правах оренди. Українець виступатиме за "чорноморських яструбів" до кінця сезону 2019/20.

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Теги
Динамо Динамо Різеспор Різеспор Іван Гецко Денис Гармаш Денис Гармаш
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