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Гецко – про фінал Кубка України: Налаштуватися на одну гру і видати сенсацію може будь-яка команда

15 травня 16:12 534 Читать на русском
Гецко – про фінал Кубка України: Налаштуватися на одну гру і видати сенсацію може будь-яка команда
ФК Інгулець / Соцмережі

Екс-форвард збірної України Іван Гецко поділився очікуваннями щодо фінального поєдинку за Кубок України Шахтар – Інгулець.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

"З одного боку, вихід Інгульця у фінал Кубка України говорить про те, що команди Прем'єр-ліги, які грали проти цього колективу, знизили свій рівень в останні роки. Та й в цілому Прем'єр-ліга здала свої позиції. З іншого боку, напевно, додали і команди Першої ліги.

Шахтар – Інгулець: анонс фіналу Кубка України

Хоч Інгулець на своєму шляху до фіналу вибив з турніру три колективи Прем'єр-ліги, будемо відверті, з Шахтарем такий номер у нього навряд чи пройде. Все ж, клас цих команд дуже різний.

Шахтар на дві голови вищий за Інгулець, але, як відомо, налаштуватися на одну гру і видати сенсацію може будь-яка команда", – цитує Гецка "Команда №1".

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Теги
Шахтар Шахтар Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Шахтар Іван Гецко
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