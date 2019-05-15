Гецко – про фінал Кубка України: Налаштуватися на одну гру і видати сенсацію може будь-яка команда

Екс-форвард збірної України Іван Гецко поділився очікуваннями щодо фінального поєдинку за Кубок України Шахтар – Інгулець.

"З одного боку, вихід Інгульця у фінал Кубка України говорить про те, що команди Прем'єр-ліги, які грали проти цього колективу, знизили свій рівень в останні роки. Та й в цілому Прем'єр-ліга здала свої позиції. З іншого боку, напевно, додали і команди Першої ліги.

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Хоч Інгулець на своєму шляху до фіналу вибив з турніру три колективи Прем'єр-ліги, будемо відверті, з Шахтарем такий номер у нього навряд чи пройде. Все ж, клас цих команд дуже різний.

Шахтар на дві голови вищий за Інгулець, але, як відомо, налаштуватися на одну гру і видати сенсацію може будь-яка команда", – цитує Гецка "Команда №1".

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