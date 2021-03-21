Матч 28-го туру Ла Ліги між Атлетіком та Ейбаром запам'ятався неоднозначним епізодом за участі сторонніх "сил".

Напередодні Атлетік та Ейбар розписали гольову нічию (1:1), але увагу до матчу привернув зовсім не ігровий епізод. Його було перервано через дрон, який приземлився на полі, інформує ESPN.

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Сам епізод стався на 67-й хвилині зустрічі. Рефері навіть довелось тимчасово призупинити гру. Цікаво, що до літального апарату був прикріплений банер противників Євро-2020 із закликом відмовитись Більбао від участі у турнірі. Найбільший населений пункт Країни Басків входить у число 12-ти міст, де заплановане проведення форуму цього літа.

Зауважимо, що наразі немає остаточного рішення щодо кількості міст-учасників європейського турніру. Досі йдуть розмови про проведення Євро-2020 у Великобританії на фоні пандемії коронавірусу.

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