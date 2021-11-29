Герта продовжує свої поневіряння поблизу зони вильоту з Бундесліги.

Берлінський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Паля Дардая з посади головного тренера.

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Столична команда демонструвала посередні результати, хоча має непоганий бюджет на рівні Бундесліги. Останньою краплею стала серію з 4 матчів без перемог, яка відкинула Герту на 14-ту сходинку Бундесліги. До зони перехідних матчів всього один пункт, до вильоту – 4.

Керівництво клубу відразу оголосило ім'я нового тренера. До кінця сезону берлінців очолив Тайфун Коркут, який має досвід роботи у Байєрі та Штутгарті.

Байєр впевнено переграв РБ Лейпциг і вийшов на третю позицію, Айнтрахт на останніх секундах вирвав перемогу над Уніоном