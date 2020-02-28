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Герта вирвала нічию з Фортуною завдяки фантастичному камбеку – берлінці відіграли три голи за одинадцять хвилин

28 лютого 23:25 103 Читать на русском
Герта вирвала нічию з Фортуною завдяки фантастичному камбеку – берлінці відіграли три голи за одинадцять хвилин
Фортуна – Герта – 3:3

Прем'єрний матч 24-го туру Бундесліги подарував вболівальникам перестрілку між Фортуною та Гертою.

6’ Кенан Караман
9’ Ерік Томмі
45+1’ Кенан Караман
 
Ерік Томмі 64’
Матеус Кунья 66’
Кшиштоф Пйонтек 75’
6’ Кенан Караман
9’ Ерік Томмі
45+1’ Кенан Караман
64’ Ерік Томмі
66’ Матеус Кунья
75’ Кшиштоф Пйонтек

Фортуна перед матчем проти Герти перебувала в зоні плей-офф за Бундеслігу з відставанням від рятівної п'ятнадцятої позиції у два очки. Герта трималася на чотирнадцятій, але відрив від зони вильоту не вражав – всього-то чотири залікових бали. Словом, перемога потрібна була обом командам.

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Перший тайм Герта тотально провалила, пропустивши три голи. Дебютний прилетів вже на 6-й хвилині після лонгболу Штогера та виходу Карамана віч-на-віч з голкіпером під кутом, а на 9-й Фортуна забила вдруге – це Томмі змістився на лівий край штрафного й закрутив м'яч під дальню стійку. У компенсований же час Караман оформив дубль, замкнувши передачу Ціммермана з правого флангу в центр карного майданчика.

Здавалося, що гра закрита, однак берлінці не здавалися. Старання гостей були винагороджені на 64-й хвилині прикрим автоголом Томмі, а на 66-й Герта несподівано скоротила відставання до мінімуму – це Кунья пробив у правий нижній після передачі від Вольфа. Фортуну колихнуло, і вже на 75-й хвилині вона пропустила втретє. Злим генієм став Пйонтек, який на 75-й хвилині заробив і реалізував пенальті – 3:3!

Після цього обидві команди могли вирвати перемогу, організувавши низку супермоментів. На 82-й хвилині Ампома навіть забив у ворота Герти, але гол скасували через офсайд. Кунья на 90-й відповів ударом в стійку.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 3:3. Герта набрала 27 очок і піднялася на тринадцяту позицію в турнірній таблиці, а Фортуна, маючи в активі всього 21 заліковий бал, залишилась на шістнадцятій.

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Герта Герта Фортуна Фортуна Німеччина Фортуна - Герта
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