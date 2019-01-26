Шикарний гол Коноплянки у відеоогляді матчу Герта – Шальке – 2:2

Шальке на виїзді не зміг переграти Герту. Євген Коноплянка вийшов у старті й забив класний гол у фірмовому стилі. Дивіться відео голів та огляд матчу Герта – Шальке.

Німеччина. Бундесліга, 19 тур

Герта – Шальке – 2:2

Голи: Груїч, 39, Ібішевіч, 45+4 – Коноплянка, 17, Ут, 44

Фірмовий гол Коноплянки не допоміг Шальке переграти Герту – результативна нічия

На 17-й хвилині зустрічі Євгену Коноплянці вдався фірмовий постріл. Українець отримав м'яч на куті штрафного майданчика, змістився в центр і вистрелив у дальній кут воріт Герти. Цей м'яч став дебютним для хавбека у поточному сезоні.

Втім, під завісу першого тайму берлінці відновили паритет зусиллями Груїча після ефектної комбінації. Компенсований до першого тайму час видався дуже насиченим. На 44-й хвилині Ут забив гол після асисту Очіпки, однак Герта відігралася вже за кілька хвилин. Зельке видав класну подачу на Ібішевіча, який не схибив і зрівняв рахунок. Поєдинок в підсумку завершився результативною нічиєю 2:2.

Шальке набрав 22 очки і залишився на 12 місці, а Герта має в активі 28 пунктів і 7 сходинку в турнірній таблиці.