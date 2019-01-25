Фірмовий гол Коноплянки не допоміг Шальке переграти Герту – результативна нічия

Шальке зустрічався з Гертою в 19 турі німецької Бундесліги. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Німеччина. Бундесліга, 19 тур

Герта – Шальке – 2:2

Голи: Груїч, 39, Ібішевіч, 45+4 – Коноплянка, 17, Ут, 44

Евген Коноплянка подолав проблеми зі здоров'ям і потрапив у стартовий склад Шальке. Він зайняв улюблену позицію лівого вінгера, а Доменіко Тедеско вирішив зіграти з 4 захисниками. Герта значно краще провела перше коло і вище розміщувалася в турнірній таблиці. Шальке поки що лише рятує сезон.

Господарі гостріше розпочали матч, але першими відзначилися гості – на 17-й хвилині фірмовий гол забив Євген Коноплянка. Українець отримав м'яч на куті штрафного майданчика, змістився в центр і вистрелив у дальній кут воріт берлінців. Голкіпер не мав шансів врятувати – перший гол Євгена в поточному чемпіонаті.

Коноплянка відзначився розкішним голом у ворота Герти – дебютний м'яч українця в сезоні

"Стара дама" нічим не поступалася супернику і на 39-й хвилині зрівняла рахунок. Дуже красива комбінація за участю Майєра, Дуди і Груїча стала результативною. Арне протягнув м'яч у небезпечну зону, Ондрей п'ятою вивів партнера на удар, а Марко не схибив – заслужені 1:1. Шальке мав незрозумілі претензії, але арбітр зарахував взяття воріт.

Тренерський штаб "кнаппен" був змушений ще в першому таймі провести дві заміни – замість травмованих Шьопфа і Стамбулі вийшли Сердар і Бенталеб. Гра була відносно грубою, час від часу між футболістами виникали суперечки і штовханина. Кінцівка першого тайму вийшла неймовірно гарячою.

Спершу Коноплянка розігнав атаку Гельзенкірхена підключенням Очіпки, після чого Бастіан видав ідеальний асист на Ута. Однак у компенсований час Герта знову відігралася. Зельке класно подав з флангу в центр штрафного майданчика Шальке, де захисники не встежили за Ібішевічем.

По перерві команди не збавляли оберти, але голів більше не було. Перший момент після передачі Коноплянки собі створив Сердар. Дриблінгом увійшов у штрафний майданчик, але не влучив у ближній кут. Герта відповідала не менш гостро: спершу арбітр пробачив Шальке, не призначивши пенальті за руку Руді, а потім Зельке та Дуда не реалізували вихід 2 в 1. Удар Даві потягнув голкіпер, а передачу заблокували захисники.

Далі вже Шальке вибухнув гостротою. Здалеку бив Бенталеб, намагався замкнути передачу з кутового Коноплянка, але в центрі уваги несподівано опинився непримітний досі Скрибскі. Стівен вибіг з Сердаром у реативну контратаку, але гельзенкірхенці не зуміли переграти воротаря. Ще декілька миттєвостей потому сильний удар форварда парирував Ярстейн – було небезпечно. На жаль, завершилася активність Скрибскі погано – травма і заміна.

Герта продовжувала шукати щастя попереду, а Шальке намагався загрожувати швидкими випадами. Реальних гольових моментів до фінального свистка вже не було. Удари Коноплянки і Сане полетіли далеко від цілі, а Калу в перспективній ситуації переоцінив свої сили і загрався. Фелікс Брих зафіксував нічию. Шальке набрав 22 очки і залишився на 12 місці, а Герта має в активі 28 пунктів і 7 сходинку в турнірній таблиці.

Детальний розбір гри Євгена Коноплянки очікуйте на "Футбол 24" згодом.