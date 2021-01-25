Німецький середняк не довго залишався без головного тренера. Напередодні Герту залишив Бруно Лаббадія.

Паль Дардай став новим наставником "біло-блакитних", повідомляє офіційний Twitter клубу. Контракт з 44-річним фахівцем підписаний до 2022 року.

Герта офіційно звільнила Лаббадію

Дардай вже тренував Герту протягом 2015-2019 років. Влітку 2020-го Паля призначили тренером юнацької команди "старої дами" та координатором з пошуку талантів. Ба більше, будучи гравцем, угорець провів за Герту 373 поєдинки.

У поточному сезоні берлінці після 18-ти турів посідають у турнірній таблиці Бундесліги 14-ту сходинку. В останніх чотирьох матчах Герта не знала смаку перемог, а післявчора була розгромлена Вердером 1:4.

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