Поразка від Шальке (на той момент найгіршої команди Бундесліги) з рахунком 2:5 стала останньою краплею. Герта відправила у відставку Сандро Шварца та увесь його штаб, повідомляє прес-служба берлінців.

Шальке – Герта – 5:2 – відео ефектних голів у битві за виживання

До слова, цей фахівець очолив "Стару даму" минулого літа. Попереднім місцем його роботи було московське Динамо, де йому допомагав Андрій Воронін. Після повернення з Росії Шварц провів найгірший період в тренерській кар'єрі. Під його керівництвом Герта виграла лише 5 матчів, зазнавши 17 поразок. Ще 7 разів матчі завершувалися внічию.

До кінця сезону команду тренуватиме легенда клубу – Паль Дардай. Для нього це вже третій прихід у Герту, на чолі якої за дві попередні каденції він провів понад 200 матчів. Наразі берлінці ведуть боротьбу за виживання. За 6 турів до кінця сезону команда перебуває на дні таблиці, але відставання від зони перехідних матчів становить лише 2 очки.

Шальке розбив Герту в битві з сімома голами, піднявшись у зону перехідних матчів