Товариський матч

Герта – Ліверпуль – 4:3

Голи: Аскасібар, 21, Сердар, 31, Йоветіч, 66, 80 – Мане, 37, Мінаміно, 42, Окслейд-Чемберлен, 88

Дуель чотирнадцятої команди Бундесліги та бронзового призера АПЛ 2020/21 завершилася на користь представників Німеччини. У першому таймі рахунок був 2:2 – на голи Аскасібара та Сердара своїми влучними ударами відповіли Мане з Мінаміно.

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На 61-й хвилині на полі з'явився Стеван Йоветіч, для якого це був дебют за "Стару даму". Вже за 5 хвилин 31-річний чорногорець відзначився першим голом за Герту, а під завісу поєдинку вразив ворота Ліверпуля ще раз, оформивши дубль. На той момент у захисті мерсисайдців грав Вірджил ван Дейк, який вперше вийшов на поле після важкої травми, отриманої ще 17 жовтня минулого року. Одночасно з ним повернувся і Джо Гомес, який не грав з листопада 2020-го. Останній за 22 хвилини встиг отримати жовту картку.

Ліверпуль спромігся скоротити відставання зусиллями Окслейд-Чемберлена, але на більше у команди Юргена Клоппа забракло часу. 4:3 – видовищна перемога Герти, яка перервала серію з трьох поспіль нічиїх та ще не програвала впродовж міжсезоння.

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