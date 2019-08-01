Герта оформила рекордний трансфер у своїй історії – гравець робив хет-трик Баварії

Хавбек Уотфорда Доді Люкебакіо став гравцем Герти за рекордну для берлінців суму.

Герта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання бельгійського хавбека Доді Люкебакіо. Контракт розрахований на 5 років.

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Футболіст належав англійському Уотфорду, але сезон 2018/19 провів у складі Фортуни, встигнувши оформити хет-трик у ворота мюнхенської Баварії. Загалом у минулій кампанії відзначився 7 разів.

За інформацією ЗМІ, клуб із Західного Берліна заплатив за Люкебакіо 20 млн євро, що є рекордним трансфером в його історії.

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