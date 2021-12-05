У неділю 14-й тур Бундесліги закривали два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 14-й тур

Штутгарт – Герта – 2:2

Голи: Мармуш, 15, Фьорстер, 19 – Йоветіч, 40, 76

Борусія М – Фрайбург – початок зустрічі о 18:30

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У першому матчі дня зійшлись сусіди по турнірній таблиці – Штутгарт і Герта. Господарі у перші двадцять хвилин двічі вразили ворота суперника. Спершу Мармуш втік у стрімку контратаку і зумів переграти Шволова, а згодом Фьорстер поцілив у правий кут. Берлінці огризнулись в середині тайму – Бельфоділ з лівого флангу змістився у штрафний майданчик, підробив собі м'яч під праву ногу в оточенні захисників і закрутив сферу по неймовірній траекторії повз голкіпера. Триклятий VAR через офсайд відібрав в Ісхака перший гол у Бундеслізі з 2019 року.

Під кінець тайму "Стара дама" таки забила: Йоветіч з лінії штрафного запустив парашут за спину Мюллєру. В середині другої сорокап'ятихвилинки хорват цілив у дев'ятку – Мюлер у стрибку врятував. Та за дві хвилини Стеван таки продавив оборону Штутгарта: божестванний пас п'ятою від Бельфоділа заслуговує окремої згадки. Бойова нічия!

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