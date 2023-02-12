Німеччина, Бундесліга, 20-й тур

Герта – Борусія М – 4:1

Голи: Нганкам, 30, Дардай, 52, Шерхант, 90+1, Люкебакіо, 90+6 (п.) – Ельведі, 17

Кельн – Айнтрахт – початок матчу о 18:30

Уніон завдяки пенальті оформив камбек з РБ Лейпциг і продовжує переслідувати Баварію

Герта, яка у турнірній таблиці йшла передостанньою, нарешті зуміла здобути перемогу. Жертвою берлінців стала менхенгладбаська Борусія. "Жеребці" забили першими, але ще до перерви рахунок знову став рівним. Після відпочинку Дардай завдяки відскоку від стійки вивів "Стару даму" вперед, а вже у доданий час підопічні Сандро Шварца забили ще двічі (одного разу з пенальті), знявши всі питання щодо переможця. Герта перервала чотириматчеву серію поразок і покинула зону вильоту. Борусія залишилась десятою.

Шальке розійшовся миром з Вольфсбургом – пенальті, два незараховані голи і третя нічия поспіль для головного невдахи