Герта не втримала перемогу над Айнтрахтом: скасовані голи, перше очко Клінсманна, суперник України став героєм

Франкфуртський Айнтрахт розписав нічию з берлінською Гертою (2:2) в першому матчі 14-го туру Бундесліги. Огляд гри читайте на "Футбол 24".

Айнтрахт більше атакував, але програв перший тайм. Платтенхардт і Груїч з лівого флангу вивели на удар Люкебакіо, а бельгійський форвард з гострого кута відкрив рахунок. Франкфурт швидко відігрався, коли Камада голом завершив рейд Костіча лівою бровкою. Однак арбітр після допомоги VAR скасував взяття воріт – серб на старті атаки потягнув за футболку Штарка.

У другому таймі Герта закріпила перевагу зі стандарту: Рекік продовжив подачу на дальню стійку, Боята прострілив вздовж порожніх воріт, а Груїч загнав м'яч у сітку. Айнтрахту вдалося зразу скоротити відставання. І також після стандарту. Туре виграв другий поверх під час подачі кутового, а захисник збірної Австрії Хінтереггер вдало підправив удар партнера.

"Орли" незабаром зрівняли рахунок – помилка Крафта. Але арбітр вдруге скасував гол, мотивуючи це тим, що Сілва підштовхував голкіпера. Господарі кинулися на суддю, після чого з новими силами побігли в атаку. За 4 хвилини до завершення основного часу Айнтрахт все ж врятувався. Як не дивно – після кутового. Хінтереггер, який зустрінеться з Україною на Євро-2020, переправив м'яч на Роде, а той розстріляв воротаря.

Фінальний свисток зафіксував нічию – 2:2. Безвиграшна серія Айнтрахта триває 4 тури – 10 місце та 18 очок. Безвиграшна серія Герти налічує 6 матчів Бундесліги – 16 сходинка та 12 балів.

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