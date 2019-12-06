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Герта не втримала перемогу над Айнтрахтом: скасовані голи, перше очко Клінсманна, суперник України став героєм

6 грудня 23:32 65 Читать на русском
Герта не втримала перемогу над Айнтрахтом: скасовані голи, перше очко Клінсманна, суперник України став героєм
Радість суперника України Хінтереггера / Айнтрахт

Франкфуртський Айнтрахт розписав нічию з берлінською Гертою (2:2) в першому матчі 14-го туру Бундесліги. Огляд гри читайте на "Футбол 24".

66’ Мартін Хінтереггер
86’ Себастіан Роде
 
Доді Люкебакіо 30’
Марко Груїч 63’
30’ Доді Люкебакіо
63’ Марко Груїч
66’ Мартін Хінтереггер
86’ Себастіан Роде

Айнтрахт більше атакував, але програв перший тайм. Платтенхардт і Груїч з лівого флангу вивели на удар Люкебакіо, а бельгійський форвард з гострого кута відкрив рахунок. Франкфурт швидко відігрався, коли Камада голом завершив рейд Костіча лівою бровкою. Однак арбітр після допомоги VAR скасував взяття воріт – серб на старті атаки потягнув за футболку Штарка.

У другому таймі Герта закріпила перевагу зі стандарту: Рекік продовжив подачу на дальню стійку, Боята прострілив вздовж порожніх воріт, а Груїч загнав м'яч у сітку. Айнтрахту вдалося зразу скоротити відставання. І також після стандарту. Туре виграв другий поверх під час подачі кутового, а захисник збірної Австрії Хінтереггер вдало підправив удар партнера.

"Орли" незабаром зрівняли рахунок – помилка Крафта. Але арбітр вдруге скасував гол, мотивуючи це тим, що Сілва підштовхував голкіпера. Господарі кинулися на суддю, після чого з новими силами побігли в атаку. За 4 хвилини до завершення основного часу Айнтрахт все ж врятувався. Як не дивно – після кутового. Хінтереггер, який зустрінеться з Україною на Євро-2020, переправив м'яч на Роде, а той розстріляв воротаря.

Фінальний свисток зафіксував нічию – 2:2. Безвиграшна серія Айнтрахта триває 4 тури – 10 місце та 18 очок. Безвиграшна серія Герти налічує 6 матчів Бундесліги – 16 сходинка та 12 балів.

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Герта Герта Німеччина Айнтрахт Франкфурт - Герта Мартін Хінтереггер Мартін Хінтереггер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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