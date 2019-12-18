Герта на виїзді сенсаційно перемогла Байєр: 16-й тур Бундесліги, середа

У середу, в рамках 16-го туру чемпіонату Німеччини, відбулось кілька поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 16-й тур

Байєр – Герта – 0:1

Гол: Рекік, 64

Айнтрахт – Кельн – початок матчу в 21:30

Боруссія М. – Падерборн – початок матчу в 21:30

Вольфсбург – Шальке – початок матчу в 21:30

Фрайбург – Баварія – початок матчу в 21:30

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У першому матчі 16-го туру середи зустрічались Байєр та Герта. Міцний середняк турнірної таблиці Байєр володів беззаперечною перевагою і по ударах, і у володінні м’ячем, і по кількості виконаних кутових, однак оборона гостей зуміла втримати свої ворота на замку.

Друга половина зустрчі також почалась під акомпанемент атак господарів. Тим нелогічнішим видався гол у їхні ворота на 64-й хвилині матчу: Карім Рекік потужно пробив, Лукаш Градецкі удар відбив, але не зміг зафіксувати круглого в руках і Рекік добив його у сітку. Байєр продовжив тиснути на ворота берлінців, однак так і не зміг здобути прийнятний для себе результат.

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