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Герта – Шальке: травмувалися ще два конкуренти Коноплянки

25 січня 23:39 170 Читать на русском
Герта – Шальке: травмувалися ще два конкуренти Коноплянки
Бенжамен Стамбулі / Соцмережі

У матчі 19 туру чемпіонату Німеччини Герта приймала Шальке Коноплянки.

Головний тренер "гірників" Доменіко Тедеско був вимушений тричі використовувати заміни через травми гравців. На 27-ій хвилині був замінений Алессандро Шопф, а ще через 6 хвилин Бенжамен Стамбулі. У другому таймі також через ушкодження був замінений Стівен Скжибскі.

Фірмовий гол Коноплянки не допоміг Шальке переграти Герту – результативна нічия

Зауважимо, що Шопф та Скжибскі є потенційними конкурентами українця Євгена Коноплянки, адже можуть закрити і його позицію.

Коноплянка відзначився розкішним голом у воротах Герти – дебютний м'яч українця в сезоні

Нагадаємо, у лазареті Шальке вже є Гвідо Бургшталлєр, Брель Емболо, Франко ді Санто та Амін Харіт.

Німеччина19 турБерлінський олімпійський стадіон (Берлін)

Герта - Шальке: П'ятниця 25 січня 2019

Герта
Матч завершено
2 : 2
Шальке
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Герта - Шальке Євген Коноплянка Євген Коноплянка Бенжамен Стамбулі Бенжамен Стамбулі Шальке Шальке Німеччина Алессандро Шопф Алессандро Шопф Стівен Скжибскі Стівен Скжибскі
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