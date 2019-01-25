Герта – Шальке: травмувалися ще два конкуренти Коноплянки

Англія — 25 січ 309
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Манчестер Юнайтед впевнено переміг Арсенал та вийшов у 1/8 фіналу Кубка Англії
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Коноплянка відзначився розкішним голом у воротах Герти – дебютний м'яч українця в сезоніНімеччина — 25 січ 5413
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Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодецьАнглія — 25 січ 1345
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Герта – Шальке: Коноплянка виходить у стартовому складі – онлайн-трансляціяНімеччина — 25 січ 899
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"Міняти схему на 2-2-6": чому трансфер Шведа в Селтік викликає бурю – це ще ризикованіше, ніж у ДинамоУкраїна — 25 січ 5387
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