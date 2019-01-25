Герта – Шальке: травмувалися ще два конкуренти Коноплянки

У матчі 19 туру чемпіонату Німеччини Герта приймала Шальке Коноплянки.

Головний тренер "гірників" Доменіко Тедеско був вимушений тричі використовувати заміни через травми гравців. На 27-ій хвилині був замінений Алессандро Шопф, а ще через 6 хвилин Бенжамен Стамбулі. У другому таймі також через ушкодження був замінений Стівен Скжибскі.

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Зауважимо, що Шопф та Скжибскі є потенційними конкурентами українця Євгена Коноплянки, адже можуть закрити і його позицію.

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Нагадаємо, у лазареті Шальке вже є Гвідо Бургшталлєр, Брель Емболо, Франко ді Санто та Амін Харіт.