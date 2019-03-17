toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗОРЯ - ШАХТАР РЕАЛ МАДРИД - СЕЛЬТА

Герта – Боруссія Д – 2:3 – відео голів та огляд матчу

09:29 244 Читать на русском
Герта – Боруссія Д – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Герта – Боруссія Д – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Борусія Д вирвала перемогу над Гертою в 26-у турі чемпіонату Німеччини. Дивіться відео голів матчу Герта – Боруссія Д на сайті "Футбол 24".

4’ Саломон Калу
35’ Саломон Калу
85’ Джордан Торунарінья
95’ Ведад Ібішевіч
 
Томас Ділейні 14’
Дан-Аксель Загаду 47’
Марко Ройс 92’

Дортмундська Борусія на виїзді вирвала перемогу над Гертою. В першому таймі на дубль Соломона Калу відповів Томас Ділейні. Після перерви Загаду зрівняв рахунок, а вже у компенсований час Ройс забив переможний гол. Відзначимо, що Герта закінчувала поєдинок вдев'ятьох через вилученння Торунаріньї та Ібішевіча.

Борусія Д повернулася на вершину Бундесліги, Шальке без Коноплянки після зміни тренера поступився РБ Лейпциг

Цей результат дозволив "джмелям" повернутися на перше місце в турнірнірній таблиці Бундесліги. Щоправда, Баварія, яка відстає від лідера всього на 3 очки, свій поєдинок 26-го туру зіграє завтра.

Теги
Відеоновини Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Герта Герта Німеччина Герта - Борусія Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
6
хв
Дженоа
13:30
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук