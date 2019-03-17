Герта – Боруссія Д – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Борусія Д вирвала перемогу над Гертою в 26-у турі чемпіонату Німеччини. Дивіться відео голів матчу Герта – Боруссія Д на сайті "Футбол 24".

Дортмундська Борусія на виїзді вирвала перемогу над Гертою. В першому таймі на дубль Соломона Калу відповів Томас Ділейні. Після перерви Загаду зрівняв рахунок, а вже у компенсований час Ройс забив переможний гол. Відзначимо, що Герта закінчувала поєдинок вдев'ятьох через вилученння Торунаріньї та Ібішевіча.

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Цей результат дозволив "джмелям" повернутися на перше місце в турнірнірній таблиці Бундесліги. Щоправда, Баварія, яка відстає від лідера всього на 3 очки, свій поєдинок 26-го туру зіграє завтра.