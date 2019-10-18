Захисник Борусії Д Рафаел Геррейро перепідписав угоду із "жовто-чорними".

Рафаел Геррейро продовжив контракт із Борусією Д до 2023 року, інформує офіційний твіттер "жовто-чорних".

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"Борусія Дортмунд – чудовий клуб, в якому я почуваюсь дуже щасливим протягом останніх трьох років. Я зроблю все від мене залежне, щоб допомогти нашій команді досягти своїх цілей", – поділився Геррейро в коментарі прес-службі Борусії Д.

Нагадаємо, португалець виступає за "жовто-чорних" з 2016 року. В цьому сезоні захисник провів 8 матчів, у яких відзначився голом та асистом.

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