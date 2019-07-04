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Герреро: Бразильці можуть називати себе фаворитами Копа Амеріка, збірна Перу творить історію

4 липня 23:53 258 Читать на русском
Герреро: Бразильці можуть називати себе фаворитами Копа Амеріка, збірна Перу творить історію
Паоло Герреро / Peru Reports

Нападник збірної Перу Паоло Герреро прокоментував майбутній фінал Копа Амеріка-2019 проти збірної Бразилії.

 

"Наша команда творить історію. Я пишаюся своїми партнерами. Ми зосереджені, працюємо з усіх сил і вийшли до фіналу. Це буде дуже важкий матч.

Чилі – Перу – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Я дуже поважаю збірну Бразилії, але у футболі немає фаворитів, і ми показали це у півфіналі. Ми здобули переконливу перемогу, хоча фаворитами називали Чилі. Людям варто мати побільше поваги.

Якщо бразильці хочуть називати себе фаворитами, то нехай називають. На полі ми про таке не думаємо. Ми повинні робити свою роботу зі скромністю, як і завжди", – цитує Герреро beIN Sports.

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Світ Перу Перу Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Бразилія - Перу Паоло Ґерреро Паоло Ґерреро
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