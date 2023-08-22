Іспанська футболістка стала героїнею фінального матчу жіночого чемпіонату світу проти збірної Англії. Ольга Кармона забила єдиний гол в зустрічі і принесла своїй команді золоті медалі.

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Як повідомляє Marca, напередодні матчу в сім'ї захисниці сталася трагедія. Її батько помер від затяжної хвороби. Рідня Кармони вирішила не розповідати гравчині про смерть татуся, щоб вона змогла підготуватися до важливого матчу.

"Сама того не підозрюючи, я отримала янгола ще до початку гри. Я знаю, що ти дав мені сили досягти чогось унікального. Я знаю, що ти спостерігав за мною сьогодні ввечері і що ти пишаєшся мною. Спочивай з миром, тату", – написала в своїх соцмережах Ольга.

Нагадаємо, що збірна Іспанії здобула вперше перемогу на жіночому чемпіонаті світу.

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