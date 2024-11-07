Основний раунд Ліги чемпіонів 2024/25, 4-й тур

ПСЖ – Атлетіко – 1:2

Голи: Заїр-Емері, 14 – Моліна, 18, Корреа, 90+3

Спарта Прага – Брест – 1:2

Голи: Олатунджі, 90+2 – Фернандес, 37, Кайрінен, 80 (аг)

Баварія – Бенфіка – 1:0

Гол: Мусіала, 67

Одна з найгучніших вивісок дня була в Парижі, де ПСЖ приймав Атлетіко. Команди швидко обмінялися точними ударами. Лангле "заснув" у карному майданчику і подарував землякам легкий гол. Дембеле обікрав, 18-річний Заїр-Емері завершив. Втім, вже за 4 хвилини Моліна повернув рівновагу. ПСЖ апелював щодо гри рукою, проте арбітри претензій не мали.

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Розв'язку відклали до останніх секунд гри. ПСЖ запоров супермомент і відразу отримав контратаку на свої ворота. Корреа скористався довгою передачею Грізманна – 1:2. Атлетіко набрав 6 очок, а ПСЖ з 4-ма йде поза зоною плей-офф! Підопічні Луїса Енріке не можуть виграти три тури ЛЧ поспіль.

Брест продовжує свій казковий похід в ЛЧ. Після попередніх успіхів перемога на полі Спарти вже виглядає буденно. Героєм французів став Едімілсон Фернандес, який забив сам і спровокував автогол Кайрінена. Спарта один м'яч відквитала, але не більше. У чехів залишається 4 очки, а шалений Брест набрав 10. Не забуваємо, що "пірати" будуть суперниками Шахтаря в січневому 7-му турі.

Матч Баварії та Бенфіки затримався на 15 хвилин через проблеми з мюнхенським метро. Хто таки прийшов на Альянц-Арену, став свідком видатної гри Анатолія Трубіна. Баварія просто втоптала гостей в їхній карний майданчик, але українець тримався наче титан. Ще до перерви Трубін здійснив 5 сейвів, особливо ефектною була подвійна зупинка Кейна та Гнабрі на 38-й хвилині.

Серце фанатів Бенфіки та збірної України тьохнуло, коли Анатолій впав на газон з пошкодженням ноги. Втім, травми вдалося уникнути, а попереду було багато роботи. Кіпер Бенфіки капітулював лише одного разу. На 67-й хвилині оборона "орлів" вже зовсім розвалилась. Кейн скинув Мусіалі, який з 5 метрів не залишив шансів Трубіну.

Українець завершив гру з 9 сейвами і найвищою оцінкою від SofaScore (8,7). На жаль, очок Бенфіці це не додасть – їх 6, у Баварії стільки ж.

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