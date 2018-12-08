Герої та пам'ятні моменти рурського дербі, або Очікування чергової феєрії Коноплянки проти Борусії Д в ювілейному матчі

У центральному матчі 14 туру Бундесліги кризовий у цьому сезоні Шальке на власному полі приймає лідера першості дортмундську Борусію. Пригадуємо найбільш пам'ятні поєдинки в новітній історії дербі та сподіваємося на чергову вдалу гру від Євгена Коноплянки в принциповій зустрічі.

"Вкрадене" чемпіонство

У сезоні 2006/07 Шальке був близьким від довгоочікуваного чемпіонства – команда в Гельзенкірхені тоді й справді підібралася потужна, грали юні Нойєр і Озіл. Однак мрію в них відібрали найбільш жорстоким способом. Борусія у передостанньому турі переграла "кобальтових" завдяки голам Александра Фрая та Ебі Смолярека, поставивши хрест на чемпіонських амбіціях заклятих ворогів. Шальке фінішував другим за спиною Штутгарта.

Фрай врятував фрешмена Клоппа

Вересень 2008 року, перше рурське дербі Юргена Клоппа на чолі Дортмунда і 0:2 для нього до перерви. Між таймами Клопп випустив на заміну Александра Фрая. У підсумку Борусія пропустила ще раз, а потім здійснила фантастичний камбек, де головним героєм став швейцарець. Після гола Невена Суботіча з кутового Фрай оформив дубль: розкішний удар з-за меж штрафного майданчика та пенальті. Герр Юрген врятувався від ганьби на очах 80 тисяч фанів у дебютному дербі.

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Подвиги воротарів Шальке

Перший гол воротаря в Бундеслізі не з пенальті був забитий аж в сезоні-1997/98 – та ще й за яких обставин! Шальке намагався відігратися в передріздвяному рурському дербі на полі суперника. Наприкінці зустрічі Єнс Лєманн раз у раз бігав до чужих володінь на стандарти і в одному з останніх епізодів досяг свого – після розіграшу кутового головою переправив м'яч у сітку Борусії повз Штефана Клоса. Рахунок став 2:2, "кнаппен" здобули нічию, а бокового арбітра, який помилився з призначенням фатального корнера, ледь вивели зі стадіону від розлючених фанів "шварцгельбен".

Інші два голкіпери "кнаппен", на відміну від Лєманна, відзначилися зразковим виконанням прямих обов'язків. Дербі в другому колі сезону-2010/11 стало бенефісом Мануеля Нойєра. Борусія завдала 9 ударів у площину і не зуміла забити – все потягнув Нойєр. 9 сейвів у одному матчі досі залишається найкращим його досягненням у Бундеслізі.

Франк Рост – ще один воротар Шальке, який свого часу став героєм рурського дербі. У січні 2004-го Рост парирував 2 пенальті в одному матчі: від Яна Коллєра та Торстена Фрінгса. У підсумку його команда ще й вирвала перемогу в гостях у БД завдяки голу Еббе Санда.

Один крок до обожнювання – майстерклас від Кагави

Як Сіндзі Кагава став улюбленцем дортмундських фанів? Оформив дубль у дебютному дербі проти Шальке. У вересні 2010-го японець двома голами у ворота Мануеля Нойєра приніс Борусії довгоочікувану перемогу над ненависним суперником (1:3). Борусія до того часу не перемагала "кнаппен" протягом 6 матчів – Сіндзі приніс "чорно-жовтим" свято. До речі, вражаючі гольові звершення Роберта Лєвандовскі в Бундеслізі розпочалися з цього матчу – перший гол у німецькому топ-дивізіоні поляк забив Шальке.

Євген Коноплянка – один з героїв дербі минулого сезону

Український вінгер прекрасно виступає в останніх дербі проти Борусії. Геніальний камбек Шальке з 0:4 до 4:4 в листопаді минулого року забути неможливо. Одним з героїв найкращого в історії Revierderby став Євген Коноплянка – він асистував партнерам, коли ті забивали 3-й і 4-й голи. Спершу подача після флангового рейду для Харіта, а потім навіс з кутового на голову Налдо. Бразильський захисник, до слова, найбільше забив Борусії з нинішнього складу Шальке (6 голів, зокрема у двох дербі минулого сезону), але чи говорили б ми про героя-Налдо, якби не Коно?

Коноплянка вийшов з тіні, Ярмоленко там залишився. Підсумки матчу Борусія Д – Шальке

У другому колі Євген також відзначився проти BVB – цього разу голом, відкривши рахунок у зустрічі. Шальке тоді переміг (2:0) і довів безвиграшну серію Борусії в головному рурському протистоянні до 5 матчів. Що стосується Коноплянки: той м'яч став передостаннім для українця в Бундеслізі – з середини квітня він забив лише раз.

Журналісти авторитетного Kicker звернули на Євгена увагу напередодні матчу Шальке та Борусії. Прев'ю рурського дербі – центральна тема останнього номера. Видання відзначає, що шансів у "кнаппен" мало, адже вони далекі від оптимального стану (12 місце в турнірній таблиці), натомість "джмелі" показують класний футбол і лідирують у Бундеслізі з 7-очковим гандикапом. У турнірній таблиці суперників розділяє 19 пунктів.

Kicker пише про вміння Коноплянки забити з дальньої дистанції, коли він, обігруючи кількох опонентів, зміщується з флангу та стріляє в дальній кут воріт. Коронні удари Євгена порівнюють з фірмовими трюками Ар'єна Роббена на протилежному фланзі, але відзначають, що більшість його ударів не досягають цілі. У цьому сезоні українець ще не забивав, але не він один такий у складі Шальке, заспокоює видання.

Орієнтовні стартові склади від Kicker:

На думку Kicker, Коно сьогодні з'явиться у стартовому складі Шальке на рурське дербі. Як вважають німецькі журналісти, він ділитиме з партнером позицію "вісімки", як це було в останньому матчі у Лізі чемпіонів з Порту. Прес-служба дортмундської Борусії також очікує в старті суперників українця.

У Бундеслізі Євген не виходив на поле майже місяць – з 11 листопада. Матч проти Борусії може стати для нього ювілейним у турнірі – 50-м. Сподіваємося, що Коноплянка сьогодні зуміє себе проявити не менш вдало, ніж у двох останніх дербі.

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