Герої та пам'ятні моменти рурського дербі – попередній виїзд до Борусії Д був феєричним для Коноплянки

У центральному матчі 31-го туру Бундесліги кризовий у цьому сезоні Шальке їде в гості до дортмундської Борусії, яка веде боротьбу за чемпіонство. Пригадуємо найбільш пам'ятні зустрічі в новітній історії дербі та успіхи Євгена Коноплянки в минулих принципових поєдинках.

"Вкрадене" чемпіонство

У сезоні 2006/07 Шальке був близьким від довгоочікуваного чемпіонства – команда в Гельзенкірхені тоді й справді підібралася потужна, грали юні Нойєр і Озіл. Однак мрію в них відібрали найбільш жорстоким способом. Борусія у передостанньому турі переграла "кобальтових" завдяки голам Александра Фрая та Ебі Смолярека, поставивши хрест на чемпіонських амбіціях заклятих ворогів. Шальке фінішував другим за спиною Штутгарта.

Фрай врятував фрешмена Клоппа

Вересень 2008 року, перше рурське дербі Юргена Клоппа на чолі Дортмунда і 0:2 для нього до перерви. Між таймами Клопп випустив на заміну Александра Фрая. У підсумку Борусія пропустила ще раз, а потім здійснила фантастичний камбек, де головним героєм став швейцарець. Після гола Невена Суботіча з кутового Фрай оформив дубль: розкішний удар з-за меж штрафного майданчика та пенальті. Герр Юрген врятувався від ганьби на очах 80 тисяч фанів у дебютному дербі.

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Подвиги воротарів Шальке

Перший гол воротаря в Бундеслізі не з пенальті був забитий аж в сезоні-1997/98 – та ще й за яких обставин! Шальке намагався відігратися в передріздвяному рурському дербі на полі суперника. Наприкінці зустрічі Єнс Лєманн раз у раз бігав до чужих володінь на стандарти і в одному з останніх епізодів досяг свого – після розіграшу кутового головою переправив м'яч у сітку Борусії повз Штефана Клоса. Рахунок став 2:2, "кнаппен" здобули нічию, а бокового арбітра, який помилився з призначенням фатального корнера, ледь вивели зі стадіону від розлючених фанів "шварцгельбен".

Інші два голкіпери "кнаппен", на відміну від Лєманна, відзначилися зразковим виконанням прямих обов'язків. Дербі в другому колі сезону-2010/11 стало бенефісом Мануеля Нойєра. Борусія завдала 9 ударів у площину і не зуміла забити – все потягнув Нойєр. 9 сейвів у одному матчі досі залишається найкращим його досягненням у Бундеслізі.

Франк Рост – ще один воротар Шальке, який свого часу став героєм рурського дербі. У січні 2004-го Рост парирував 2 пенальті в одному матчі: від Яна Коллєра та Торстена Фрінгса. У підсумку його команда ще й вирвала перемогу в гостях у БД завдяки голу Еббе Санда.

Один крок до обожнювання – майстерклас від Кагави

Як Сіндзі Кагава став улюбленцем дортмундських фанів? Оформив дубль у дебютному дербі проти Шальке. У вересні 2010-го японець двома голами у ворота Мануеля Нойєра приніс Борусії довгоочікувану перемогу над ненависним суперником (1:3). Борусія до того часу не перемагала "кнаппен" протягом 6 матчів – Сіндзі приніс "чорно-жовтим" свято. До речі, вражаючі гольові звершення Роберта Лєвандовскі в Бундеслізі розпочалися з цього матчу – перший гол у німецькому топ-дивізіоні поляк забив Шальке.

Євген Коноплянка – один з героїв дербі минулого сезону

Український вінгер минулого сезону прекрасно провів дербі проти Борусії. Геніальний камбек Шальке з 0:4 до 4:4 в листопаді 2017-го року забути неможливо. Одним з героїв найкращого в історії Revierderby став Євген Коноплянк. Він асистував партнерам, коли ті забивали 3-й і 4-й голи. Спершу подача після флангового рейду для Харіта, а потім навіс з кутового на голову Налдо.

Коноплянка вийшов з тіні, Ярмоленко там залишився. Підсумки матчу Борусія Д – Шальке

У другому колі Євген також відзначився проти BVB – цього разу голом, відкривши рахунок у зустрічі. Шальке тоді переміг (2:0) і довів безвиграшну серію Борусії в головному рурському протистоянні до 5 матчів. Коно – один з 4-х гравців нинішнього складу Шальке, який забивав дортмундській Борусії.

На результат першого рурського дербі поточного сезону Євген вже не вплинув ніяк. Вінгер вийшов на заміну наприкінці зустрічі, коли рахунок був 1:2 на користь Борусії. До фінального свистка нічого не змінилося.

Сьогодні Коно не допоможе Шальке в поєдинку з "джмелями" – він на тренуванні зазнав пошкодження. Щоправда, Хуб Стевенс і здорового Євгена не включав у заявку. На жаль, від минулорічної української дуелі (Коноплянка проти Ярмоленка) в найгарячішому дербі Німеччини не залишилося нічого.

Головна інтрига – чи зуміє Шальке завадити Борусії в чемпіонських перегонах. Дортмунд за 4 тури до фінішу відстає від Баварії на 1 очко.

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