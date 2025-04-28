Український воїн Роман Грибов став автором символічного першого удару в зустрічі Динамо з Шахтарем (2:2).

Перший символічний удар в матчі 26-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо (2:2) зробив український захисник Роман Грибов.

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Саме він є автором легендарної фрази про російський військовий корабель, яка в перші дні повномасштабної війни РФ стала культовою і піднесла моральний дух українців.

Після символічного удару в Класичному наставник "гірників" Маріно Пушіч подарував Грибову ігрову футболку команди.

Додамо, що у 26-му турі УПЛ відбулося не останнє Класичне в сезоні 2024/25. Динамо та Шахтар зустрінуться ще раз у фіналі Кубка України, який відбудеться 14 травня.

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм