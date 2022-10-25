Серед футболістів MVP 9-го туру став Роман Дебелко. Дубль нападника приніс Кривбасу першу перемогу в сезоні – команда Юрія Вернидуба обіграла Інгулець (2:1). Про визнання Дебелка найяскравішим гравцем туру повідомив офіційний сайт УПЛ.

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Найкращим тренером за підсумками ігрового тижня визнаний наставник Зорі Патрік ван Леувен. Під його керівництвом луганська команда обіграла Верес у Рівному (1:0) і піднялася на 4-ту позицію чемпіонату.

До складу експертної ради УПЛ, яка визначала переможців, входять Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

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