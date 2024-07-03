Мері Деміраль

Вік: 26 років

Амплуа: захисник

Клуб: Аль-Ахлі (Джидда)

Transfermarkt: 16 млн євро

Статистика у збірній Туреччини: 48 матчів, 4 голи

Його альма-матер вважається Фенербахче, хоча вище дитячо-юнацького сектора Деміраль не піднявся і за першу команду "канарок" не провів жодного матчу. Ба більше, тренери не побачили в цьому дебелому парубку особливого таланту, тож відпустили його на всі чотири сторони. У середині 2010-х Мері опинився аж у Португалії, де трохи пограв за скромний Алканенсе, після чого перейшов до лісабонського Спортінга, де знову ж таки був далеким від першого складу.

Дубль захисника-бомбардира у відеоогляді матчу Австрія – Туреччина – 1:2

Зачепитися за дорослий футбол допомогло повернення на батьківщину – в Аланьяспор. А вже там Деміраля помітив Сассуоло. Минає пів року – і турок підписує контракт зі самим Ювентусом. На початку 2020-го Мері спіткала велика біда – у матчі з Ромою він порвав "хрести". Це означало, що за збірну Туреччини, в якій також встиг освоїтися, він на Євро-2020 не зіграє. Допомога прийшла, звідки не чекали – європейський футбол паралізувала пандемія коронавірусу, а континентальний форум перенесли на наступний рік.

До того часу Деміраль встиг одужати і набрати належні кондиції. Та ось доля зіграла з ним злий жарт. У матчі-відкритті Євро проти Італії він зрізав м’яч у власні ворота після прострілу Берарді – таким трагікомічним видався перший гол турніру. Пізніше османи пропустили ще двічі і поступилися 0:3. Програли вони й наступні поєдинки і достроково повернулися додому з ганьбою. Мері став одним із її головних символів.

Не були від нього в захваті і в Турині. У серпні 2021-го спокійно сплавили турка на правах оренди в Аталанту до нашого Маліновського. Ось тут Деміраль нарешті видав прекрасний сезон, тож наступного літа "Богиня" не пошкодувала 21 млн євро, щоб викупити його у "Старої синьйори". Але нова кампанія в Серії А видалась для Аталанти не такою успішною. Команда пролетіла повз ЛЧ, до якої вже встигла звикнути. Не вражав і Деміраль. До того ж, зіпсувалися стосунки з Гасперіні. Характер легендарного тренера "синьо-чорних" – не подарунок, а тренування, які він практикує – не курорт. Це багатьом підопічним не до вподоби, а надто імпульсивному туркові. Покинувши Бергамо, Мері якось написав Маліновському у соцмережах, мовляв, навіщо ти захищаєш Гаспа, я ж бачив, як він з тобою вчинив.

Минулий сезон Деміраль провів на злачній ниві у чемпіонаті Саудівської Аравії. У клубі Аль-Ахлі із міста Джидда, який у 2017-18 роках очолював Ребров, партнерами турка стали Фірміно, Кессьє та Марез. Зіркове тріо наколотило 30 м’ячів, але цього вистачило лише для "бронзи". Сходинкою вище фінішував Аль-Наср із Роналду. Деміраль близько знайомий із португальцем, починаючи зі спільного періоду у Ювентусі. "Між Кріштіану і мною існує сильний зв’язок, – запевняє Мері. – Він завжди допомагав мені, ми досі часто переписуємося у Whatsapp. Він – один із найкращих людей, яких я зустрічав".

Тож на Євро-2024 герой вчорашнього вечора приїхав прямісінько з саудівської Про-Ліги, рівень якої, як показує свіжа практика, дуже сильно применшували. Проти грузинів і португальців у перших турах він провів на полі менше 30 хвилин. Але вже з чехами та австрійцями Монтелла ставив його у стартовий склад.

Цікаво, що до вчора Деміраль забивав за збірну Туреччини лише двічі – Гібралтару і Фарерам. Натомість тут – одразу дубль такому статусному супернику, на такій вирішальній стадії, у такому топовому турнірі. В обох випадках Мері зіграв, наче висококласний центрфорвард. А його перший гол на 58-ій секунді став найшвидшим в історії плей-офф чемпіонатів Європи.

Деміралю аплодували недовго. Після матчу з’ясувалося, що характерний жест, яким турок святкував голи, невипадковий. Вказівний палець і мізинець – випрямлені, натомість інші пальці зібрані в пучок. Як пояснили експерти, це фірмовий вітальний салют "Сірих вовків" – турецької ультраправої організації. Вони сповідують ідею панівної ролі османів – над курдами, євреями, вірменами, християнами. Адольф Алоїзович, горезвісний австрійський художник, користується у них повагою. Словом, кламутна історія, від якої погано пахне.

У ряді європейських країн "Сірі вовки" офіційно вважаються терористами та перебувають під забороною. І такий відвертий політичний жест Деміраля моментально спровокував потужну хвилю обурення. Соцмережі кипіли всю ніч. Тепер екс-одноклубнику Маліновського може загрожувати дискваліфікація та інші неприємні санкції. Від героя до лиходія – один необережний жест.

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