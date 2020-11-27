Герой Тоттенхема, опальна зірка Арсенала та ще 2 гравці претендують на титул гравця тижня Ліги Європи
УЄФА оголосив претендентів на приз найкращому гравцю 4-го туру групового етапу Ліги Європи.
Організатор єврокубків визначив коло героїв ігрового дня в Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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За нагороду поборються вінгер лондонського Арсенала Ніколя Пепе (1 гол), форвард лондонського Тоттенхема Карлос Вінісіус (2 м'ячі, 1 асист), нападник нідерландського ПСВ Коді Гакпо (1 гол+1 результативна передача) та півзахисник леверкузенського Байєра Керем Демербай (1 м'яч). Команди кожного з претендентів здобули перемоги й забили мінімум тричі.
Відзначимо, що 5-й тур групового етапу Ліги Європи відбудеться вже 3 грудня.
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