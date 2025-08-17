Форвард ПСЖ Канг-Ін Лі може покинути ПСЖ і перейти в АПЛ.

Нападник ПСЖ Канг-Ін Лі, який став героєм переможного фіналу Суперкубка УЄФА проти Тоттенхема, розглядає можливість залишити Париж. Як повідомляє CaughtOffside, 24-річний гравець незадоволений відсутністю стабільних хвилин у складі чинних чемпіонів Франції.

Канг-Ін Лі має контракт із ПСЖ до 2028 року, але попри високу оцінку з боку Луїса Енріке, залишається гравцем ротації. Цим вже готові скористатися гранди англійського футболу – Арсенал провів перші контакти щодо трансферу, тоді як Манчестер Юнайтед уважно стежить за ситуацією. Інтерес проявляє й італійський Наполі.

За даними джерела, ПСЖ готовий вислухати пропозиції, адже не може гарантувати форварду більшої ролі у складі команди. Сам футболіст прагне перейти до клубу, де матиме статус основного гравця, аби підготуватись до ЧС-2026 у складі збірної Південної Кореї.

Transfermarkt оцінює Канг-Ін Лі у 25 мільйонів євро.

