"Матч з Кривбасом був непростим? Напевно, ми самі зробили його непростим. Двічі мали перевагу у два м’ячі, але, не знаю чому, пропустили такі легкі голи. Треба буде на тренуваннях розібрати це, щоб у наступних іграх такого не повторювалося.

Кривбас – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу з трьома вилученнями

Вітання з дублем у ворота суперника? Вітати немає з чим, бо слід було вигравати, щоб вітати. Що стосується голів, то в першому моменті дуже добре Данило Сікан підлаштувався, а я з ним зіграв у стінку – так забили. У другому можна сказати, що не я відзначився, а Артем Бондаренко: він дуже гарно перехопив та віддав мені, залишалося тільки влучити в порожні ворота.

Моменти були як у першому, так і в другому таймі. Слід більше працювати над реалізацією моментів. Ми дійсно могли в першому таймі закривати гру: у нас м’яч катався біля чужих воріт, на лінії воротарського, а нам не вдавалося забити. Можливо, якби ми відзначилися ще та мали перевагу в три голи, на цьому гра закінчилася б", – наводить слова Криськіва офіційний сайт Шахтаря.

Кривбас зупинив Шахтар, програючи 1:3 у скаженому матчі з вилученням Чигринського і ще двох гравців