"Дух змінився, ми стали більше командою. Так, нам не вистачає Кіліана, він один із найкращих у світі, і я бажаю йому всього найкращого, тому що він чудовий друг.

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Команда дуже згуртована, ми добре справляємось разом. Саме так ми зі збірною Італії виграли чемпіонат Європи, це вирішальний фактор для будь-якого колективу", – цитує Доннарумму Football Italia.

Нагадаємо, ПСЖ не виграв ЛЧ за 7 років з Мбаппе. Кіліан не зробив це і в дебютний сезон з Реалом, натомість його колишня команда 31 травня спробує досягти успіху у фіналі проти Інтера.

ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, перегравши Арсенал у драматичному матчі-відповіді