Герой ПСЖ згадав Мбаппе після виходу у фінал Ліги чемпіонів: "Ми стали більше командою"
Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма відзначив психологічні зміни у команді упродовж першого сезону без Кіліана Мбаппе.
"Дух змінився, ми стали більше командою. Так, нам не вистачає Кіліана, він один із найкращих у світі, і я бажаю йому всього найкращого, тому що він чудовий друг.
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Команда дуже згуртована, ми добре справляємось разом. Саме так ми зі збірною Італії виграли чемпіонат Європи, це вирішальний фактор для будь-якого колективу", – цитує Доннарумму Football Italia.
Нагадаємо, ПСЖ не виграв ЛЧ за 7 років з Мбаппе. Кіліан не зробив це і в дебютний сезон з Реалом, натомість його колишня команда 31 травня спробує досягти успіху у фіналі проти Інтера.
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