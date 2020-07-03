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Герой півфіналу Кубка України Ісенко дебютував за Ворсклу в УПЛ

3 липня 19:42 - Читать на русском
Герой півфіналу Кубка України Ісенко дебютував за Ворсклу в УПЛ
Павло Ісенко / ФК Ворскла

Юний талант полтавського клубу Павло Ісенко вперше зіграв за головну команду в офіційному матчі української першості.

55’ Матеус Яковеллі
75’ Сергій Борзенко
 
Артем Челядін 8’
Данило Кравчук 89’
8’ Артем Челядін
55’ Матеус Яковеллі
75’ Сергій Борзенко
89’ Данило Кравчук

У поєдинку 29-го туру української Прем'єр-ліги між Львовом та Ворсклою вперше у чемпіонаті України дебютував 16-річний голкіпер полтавців Павло Ісенко.

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До слова, він вже встиг зіграти офіційний поєдинок за першу команду, однак у іншому турнірі – півфіналі Кубка України проти Маріуполя. До слова, Павло став героєм цього матчу: вийшовши на заміну на серію одинадцятиметрових, він потягнув три пенальті і вивів свою команду у фінал.

Ворскла перед поєдинком зі Львовом з 27-ма очками розмістилась на дев'ятій сходинці, Львів – передостанній.

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