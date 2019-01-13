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Герой матчу з Арсеналом Райс відсвяткував перемогу в пабі разом із фанами Вест Хема

18:35 288 Читать на русском
Герой матчу з Арсеналом Райс відсвяткував перемогу в пабі разом із фанами Вест Хема
Деклан Райс / Reuters

Автор єдиного забитого м'яча у ворота Арсенала в матчі 22-го туру Деклан Райс весело провів час після поєдинку.

Молодий ірландець завітав до лондонського пабу, де відсвяткував успіх разом із фанатами "молотків". Про це повідомляє West Ham United News.

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Відзначимо, що гол Райса на старті другої половини гри з Арсеналом став не лише єдиним у матчі, а й першим у професійній кар'єрі хавбека збірної Ірландії. Дебютний матч за Вест Хем в АПЛ Деклан Райс провів у заключному турі сезону 2016/17.

У цьогорічній першості в його активі вже 19 поєдинків. Раніше була інформація, що Манчестер Сіті зацікавився Райсом, який може стати довгостроковою заміною ветерану Фернандінью.

Англія22 турЛондон Стедіум (Лондон)

Вест Хем - Арсенал: Субота 12 січня 2019

Вест Хем
Матч завершено
1 : 0
Арсенал
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Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Деклан Райс Деклан Райс Вест Хем - Арсенал
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