Назарина: У грі з Маріуполем ми втратили два очки

Півзахисник львівських Карпат Єгор Назарина доволі несподівано прокоментував нічию у матчі 14-го туру УПЛ проти Маріуполя (2:2).

"Загалом емоції позитивні, адже наприкінці зустрічі ми вирвали нічию. Як на мене, ми в Маріуполі, скоріше, втратили два очки, ніж здобули одне. Карпати їхали сюди за перемогою і я вважаю, що повинні були перемагати. Однак те, що ми врятувалися на останніх хвилинах – це також непогано.

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Щодо пенальті... Я взяв м’яч і був впевнений, що заб’ю. Команда мені довірила це право. На щастя, все вдалося. Дякую усім за підтримку. Я не сумнівався, що зможу забити.

Вихід на поле Ярослава Деди по перерві суттєво вплинув на дії Карпат в атаці. Думаю, це було помітно і по телевізору, і з трибун стадіону. Ярослав вийшов і додав швидкості та активності попереду. Він – молодець. Вважаю, що другий гол – це його заслуга, адже саме Деда заробив цей пенальті.

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Мабуть, кожен з хлопців вірив, що ми відіграємося. В перерві тренер нагадував нам про матчі українських команд в єврокубках, які на тижні по ходу поступалися, але уникали поразок. Нам також це вдалося. Більше того, ми могли взагалі вигравати цей матч, адже моменти команда створювала непогані", – цитує Назарину офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, львівські Карпати у матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги по ходу матчу поступались Маріуполю з рахунком 0:2. Однак на 59-й хвилині Назарина один гол відквитав, а на четвертій доданій хвилині львів’яни заробили пенальті і одинадцятиметровий впевнено реалізував той же Назарина, зрівнявши рахунок у матчі.

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