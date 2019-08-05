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Герой матчу Львів – Динамо визнаний найкращим гравцем другого туру УПЛ

13:02 531 Читать на русском
Герой матчу Львів – Динамо визнаний найкращим гравцем другого туру УПЛ
Гравці Динамо / Фото офіційного сайту клубу

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця другого туру.

 
Віталій Буяльський 45’
Віталій Буяльський 45+3’
Карлос Де Пена 52’
45’ Віталій Буяльський
45+3’ Віталій Буяльський
52’ Карлос Де Пена

Експерти обрали переможцем хавбека Динамо Віталія Буяльського, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Завдяки дублю півзахисник киян став головним героєм зустрічі зі Львовом, яка завершилася перемогою Динамо з рахунком 3:0. Буяльський випередив одноклубника Сергія Сидорчука, маріупольця Владислава Вакулу та "гірника" Марлоса.

Всього в поточному сезоні УПЛ 26-річний півзахисник "біло-синіх" зіграв 2 матчі, забив 2 голи і віддав 1 асист.

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Теги
Віталій Буяльський Віталій Буяльський Динамо Динамо УПЛ Львів - Динамо
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