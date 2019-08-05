Герой матчу Львів – Динамо визнаний найкращим гравцем другого туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця другого туру.

Експерти обрали переможцем хавбека Динамо Віталія Буяльського, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Завдяки дублю півзахисник киян став головним героєм зустрічі зі Львовом, яка завершилася перемогою Динамо з рахунком 3:0. Буяльський випередив одноклубника Сергія Сидорчука, маріупольця Владислава Вакулу та "гірника" Марлоса.

Всього в поточному сезоні УПЛ 26-річний півзахисник "біло-синіх" зіграв 2 матчі, забив 2 голи і віддав 1 асист.

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