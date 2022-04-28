"З командами такого рівня я ще не грав, до того ж на такому стадіоні та у присутності такої кількості глядачів. На грі була чудова атмосфера, і навіть досвідчені хлопці відзначили, що це ніякий не товариський матч.

"Наші воїни мужньо захищають країну, це надає сил": Бущан з Караваєвим подякували українцям і ЗСУ

Перед виходом на поле, а особливо під час гімну України бігли по шкірі мурашки. Всі ми розуміємо, для чого і для кого зараз тренуємось і граємо, тому подвійно приємно, що показали хороший футбол і змогли перемогти серйозного суперника.

Ми серйозно працюємо, тренуємось, а всі ці благодійні матчі – це щось особливе. Усі хлопці хочуть себе проявити. Нас добре підтримують на всіх стадіонах, а ми, своєю чергою, хочемо таким чином підтримати країну в такий складний період. Підтримати ЗСУ – ось вони для мене та для всіх нас зараз головні кумири", – цитує Ваната Команда 1.

Окрім дубля Владислава, за Динамо ще забивав Буяльський. Матч, за який вдалось зібрати 400 тисяч євро на допомогу українцям, завершився з рахунком 3:2.

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