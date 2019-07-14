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Герой Копа Амеріка-2019 Евертон потрапив у сферу інтересів кількох європейських грандів

21:32 200 Читать на русском
Герой Копа Амеріка-2019 Евертон потрапив у сферу інтересів кількох європейських грандів
Евертон / соцмережі

Одразу 5 європейських топ-клубів націлились на форварда Греміо Евертона, який став найкращим бомбардиром Копа Амеріка-2019.

Евертон після дуже вдалого виступу на Копа Амеріка-2019 привернув увагу європейських топ-клубів. За інформацією Globo Esporte, за бразильцем у чергу вишикувались Атлетіко, Арсенал, Баварія, Наполі та Манчестер Юнайтед.

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Як повідомляє джерело, "кальчонерос" готові заплатити за чемпіона Латинської Америки 35 млн євро. Арсенал зробив запит у Греміо, аби дізнатись умови щодо трансферу футболіста.

Раніше бразильський клуб відхилив пропозиції Манчестер Сіті та донецького Шахтаря.

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