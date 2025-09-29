– Денисе, 3:3 це для вас позитивний результат чи такий, що розчаровує?

– Двояке відчуття, тому що перемагали 2:0 і були моменти, щоб збільшити цю перевагу. Третій гол нам би суттєво допоміг, а потім пропустили в кінці першого тайму і це дало їм впевненість. Хочу подякувати команді за характер, не всі команди створюють стільки моментів проти Динамо, як ми сьогодні. Тому хочу підтримати команду і похвалити.

Карпати – Динамо – 3:3 – відео голів та огляд матчу УПЛ з епічною розв'язкою

– В епізоді з вашим забитим м’ячем ви бачили, що воротар вийшов з воріт? Ви свідомо били чи все ж хотіли зробити навіс?

– Спочатку хотів подавати, але побачив, що воротар пішов читати і вже з останніх сил бив по воротах. Так і вийшло 3:3.

– Наскільки важко було повернутись у гру після пропущених м’ячів на початку другого тайму.

– Нас трохи надломив пропущений гол у першому таймі. Коли ми пропустили третій я бачив по гравцях, що ми маємо сили відігратись. Ми створили багато моментів і навіть на останніх хвилинах був вихід один в один. Тому була дуже гарна гра.

– Як вам даються такі яскраві матчі?

– В першу чергу ми граємо в свою гру, граємо для наших вболівальників, ми хочемо грати у такий футбол. Так, ми забагато пропускаємо і потрібно працювати над цим, – сказав Мірошніченко в інтерв'ю FCKarpaty.com.ua.

Нагадаємо, Денис Мірошніченко забив третій гол Карпат у матчі проти Динамо (3:3). Наразі львів'яни посідають 10-те місце у турнірній таблиці УПЛ.

Карпати – Динамо: Шовковський мститься винним і повторює Шахтар, Караваєв і Піхальонок перевертають фіаско, але марно