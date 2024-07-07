Головному тренеру збірної Іспанії Луїсу де ла Фуенте доведеться поміркувати над тим, який склад обрати на півфінал з Францією, оскільки він не зможе розраховувати на кількох гравців.

"Фурія Роха" на порозі кадрової кризи перед півфіналом проти "синіх". Як інформує AS, точно не зможуть зіграти проти Франції Карвахаль, Ле Норман та Педрі.

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Обидва захисники пропускають півфінал через перебір жовтих карток. Півзахисник Барселони Педрі отримав травму у матчі з Німеччиною і для нього турнір закінчено. Також під питанням участь у грі Фабіана Руїса і Дані Ольмо.

Нагадаємо, Дані Ольмо у матчі проти Німеччини замінив травмованого Педрі і організував два голи у ворота суперника.

Зустріч Іспанії з Францією запланована на 9 липня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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