Півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно забив переможний гол у ворота Німеччини в овертаймах, відсвяткувавши у стилі свого батька.

Одразу після свого забитого м'яча Мікель Меріно оригінально відсвяткував, оббігши навколо кутового прапорця. Цікаво, що таким чином півзахисник повторив святкування свого батька, Мігеля Меріно, повідомляє Mundo Deportivo.

Гойдалки екстра-тайму у відеоогляді матчу Іспанія – Німеччина – 2:1

33 роки тому Мігель забив переможний гол у складі Осасуни в 1/8 фіналу Кубка УЄФА на цьому ж стадіоні. За інформацією Post United, гол на Штутгарт арені та святкування Мікеля Меріно – не єдині відсилки до минулого. Як і 33 роки тому, матч Іспанія – Німеччина коментував один і той же коментатор – Хуан Карлос Ріверо.

Нагадаємо, Іспанія мінімально перемогла Німеччину (2:1) та стала першим півфіналістом Євро-2024. Пізніше до "Фурії Рохи" приєднався їхній майбутній суперник – збірна Франції.

Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму