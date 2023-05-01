Захисник Інтера Робін Гозенс може не зіграти до кінця сезону через травму плеча, отриману в матчі з Лаціо.

Гозенс підсилив Інтер з лави запасних у поєдинку проти Лаціо. Німець вийшов у другому таймі, коли міланці поступалися. Вже за кілька миттєвостей Інтер зрівняв рахунок зусиллями Лаутаро, а ще через кілька хвилин Гозенс забив переможний гол.

Обмін "засланими козачками" у відеоогляді матчу Інтер – Лаціо – 3:1

Робін відгукнувся на подачу Лукаку та в акробатичному стрибку переправив м'яч у сітку. Однак радості у захисника не було – він невдало приземлився та скорчився від болю. Продовжити гру Гозенс не зміг.

Фулбек вивихнув плече, повідомляє офіційний сайт Інтера. Терміни відновлення невідомі, але в найгіршому випадку сезон для Робіна вже завершений. Нагадаємо, що 10 та 16 травня Інтер зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів з Міланом.

Гозенс не має гарантованого місця в старті команди Сімоне Індзагі. Втім, німець є важливим з огляду на ротацію та глибину складу. Його гол у ворота Лаціо підняв Інтер в топ-4 Серії А та зробив фаворитом на потрапляння в наступну ЛЧ.

Інтер обіграв Лаціо і відкрив Наполі шлях до дострокового Скудетто – інтрига за місця в ЛЧ досягла апогею