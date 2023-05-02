Нідерландський форвард вдало виступає в чемпіонаті Франції, тож не дивно, що на нього звертають увагу великі клуби. Як повідомляє Calciomercato, Даллінга може продовжити свою кар'єру в Італії.

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Видання зазначає, що Мілан – один із клубів, в який може відправитися влітку нападник. Нідерландський гравець сам би обрав Барселону, в якій грав його кумир Луїс Суарес. Але він може стати заручником ситуації через власників клуба. Річ у тому, що Тулуза та Мілан належить групі RedBird і, скоріше, керівництво організує трансфер у "свою" команду.

Даллінга приєднався до "фіолетових" влітку 2022 року за 2,5 мільйони євро. В поточному сезоні він відіграв в 37 матчах у всіх турнірах. В його активі 18 голів та три результативні передачі. Нападник став одним із героїв фіналу Кубка Франції проти Нанта, де оформив дубль та допоміг Тулузі завоювати трофей.

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