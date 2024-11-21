"У 2016 році я ледь не перейшов до відомої команди Англії під назвою Ліверпуль. Тренером там був чоловік на ім'я Юрген Клопп. Можливо, ви бачили його фотографії? Високий, з широкою посмішкою, дуже кумедний. Юрген був моїм тренером у Дортмунді, і я не розумів, як мені пощастило з ним. Я опинився у нього в Ліверпулі, ми спілкувалися разом у вітальні з нашими дружинами.

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Що робить Юргена особливим, то це те, що він бачить у мені людину. Ми не говорили багато про футбол. Він не казав: "Як мені переконати тебе? Чого ти хочеш?" Він питав мене про життя в цілому, і, на мою думку, він сказав щось на кшталт: "Слухай, Маріо, ти багато гратимеш, і тобі буде весело тут. Я знаю, що це найголовніше для тебе. Клуб приголомшливий. Подумай про це".

Мені дуже хотілося знову зіграти за нього. Але я також хотів виграти все одразу. Я був таким нетерплячим! Ліверпуль щойно посів восьме місце в Англії, а Дортмунд посів друге місце в Німеччині. Дортмунд також підписав Андре Шюррле, одного з моїх найкращих друзів у футболі. Я згадав, як весело було вперше, коли ми виграли два чемпіонські титули та вийшли у фінал Ліги чемпіонів. Може, все буде, як у старі добрі часи, розумієте?

Тож я повернувся назад. І хоч би як я любив Дортмунд, я відчуваю, що втратив особливий період з Юргеном. Я не розумів, що йому потрібен час, щоб побудувати чудову команду в Ліверпулі. Мені не було жодної необхідності одразу грати в Лізі чемпіонів. Я просто не думав так далеко наперед. Однак Дортмунд усе ще багато важить для мене. За тих же обставин я б, мабуть, знову ухвалив таке ж рішення", – написав Маріо Гьотце для The Players’ Tribune.

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