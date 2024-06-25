Маттія Дзакканьї

Вік: 29 років

Амплуа: вінгер

Клуб: Лаціо

Transfermarkt: 20 млн євро

Статистика у збірній Італії: 7 матчів, 1 гол

Справедливо було б назвати героєм вчорашнього вечора дідуся Модріча. Власне, УЄФА так і зробив. Лука не реалізував пенальті всього свого життя, але в межах хвилини реабілітувався з гри. Його гол виводив Хорватію у плей-офф з другої сходинки. Після провального старту кампанії самоствердитися за рахунок чинних чемпіонів Європи – ну хіба не фантастично? Вирішальні хвилини ветеран проводив на лаві запасних: заламував руки у молитві, кусав футболку, показував партнерам п’ять пальців – п’ять хвилин, які залишалось дотерпіти! Не вистачило секунд. Вибач, Лука, проте заплакати одразу дві країни змусив не ти. Це зробив Маттія Дзакканьї.

Рекордний гол Модріча після незабитого пенальті у відеоогляді матчу Хорватія – Італія – 1:1

Часи, коли Скуадру Адзурру наповнювали харизматичні зірки, від одного лише імені яких кидало в піт суперників, стали історією. Зараз цей статус можуть потягнути хіба що Доннарумма і К’єза. Інші – більше робочі конячки, ремісники футболу. Цей тренд починався ще при Роберто Манчіні, а з приходом Спаллетті лише посилився.

Дзакканьї – яскравий представник нової епохи в італійській збірній. Помітив його ще Манчіні – і вперше викликав наприкінці 2020-го. Лівий вінгер Верони міг також зіграти на позиції атакувального і навіть центрального хава. Проте тоді за збірну Маттія так і не дебютував. Це трапилося у березні 2022-го, коли Італія перестріляла у спарингу Туреччину (3:2). На той момент він репрезентував уже більш статусний клуб – Лаціо. Минулий сезон провів нестабільно, як і вся столична команда. Відзначився у Серії А лише шістьма голами (плюс два асисти), а "орли" фінішували сьомими, пропустивши Рому. Тепер разом із нею зіграють у Лізі Європи.

Взагалі, уродженець Чезени – доволі пізня пташка. Надто довго він запрягав у Венеції, Чіттаделлі та Вероні. До Риму потрапив у 26. У збірній почав виборювати місце під сонцем, коли на носі вже четвертий десяток. Фактично, з семи його матчів за Скуадру уваги заслуговують лише три. Окрім Хорватії це половина другого тайму проти Іспанії у попередньому турі. А також вихід у старті проти України у вересні минулого року – домашня гра євровідбору. Господарі тоді вичавили надважливі три очки (2:1), а в актив Дзакканьї записали асист на Фраттезі, коли рахунок було відкрито.

Але ж як він пробив учора! Рівень виконання – Дель П’єро, не менше. Аж заплакали дві нації – одна від щастя, інша від безсилля та горя. Фінальний свисток пролунав практично відразу.

P.S. Окрім дебютного шедевра за збірну і трьох десятків голів у Серії А, Маттія Дзакканьї пишається своєю сім’єю. Він перебуває у шлюбі з популярною інфлюенсеркою К’ярою Насті, виховують синочка. Красуня має в Instagram понад 2 мільйони підписників – майже удесятеро більше, ніж чоловік-футболіст.

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