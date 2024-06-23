Гіоргі Мамардашвілі

Вік: 23 роки

Амплуа: голкіпер

Клуб: Валенсія

Transfermarkt: 35 млн євро

Статистика у збірній Грузії: 19 матчів

"У нас є прекрасний голкіпер, який буде одним із найкращих воротарів Європи", – сказав мені грузинський футбольний оглядач Кахабер Дгебуадзе у березні 2023-го. Минуло трохи більше року – і навіть ті, хто не особливо стежить за іспанською Ла Лігою, пересвідчилися, що Гіоргі Мамардашвілі вартий усіх авансів та компліментів. Він уже увійшов в історію чемпіонатів Європи.

Гольовий удар грудьми у відеоогляді матчу Грузія – Чехія – 1:1

Ще з Туреччиною голкіпер Валенсії демонстрував гру високого рівня. Проте його виступ у другому турі проти Чехії став справжнім бенефісом. Одинадцять сейвів за матч! За всю історію Євро частіше рятував свої ворота лише латвієць Олександр Колінько. У 2004-му проти Нідерландів він здійснив дванадцять сейвів. А ірландець Шей Гівен парирував м’яч одинадцять разів на Євро-2012 – проти Іспанії. Тож від учора Гіоргі ділить із ним почесну другу сходинку на скрижалях континентальної першості, посприявши, як ніхто інший, історичному дебютному очечку Сакартвело.

Ця збірна Грузії, незалежно від підсумків групового етапу, вже стала відкриттям німецького турніру. Грають щиро, серцем, з майже дитячою наївністю. Грають самі і дозволяють це робити супернику. Можливо тому, що ще не отруєні прагматизмом досвідчених учасників великих турнірів. А, можливо, просто не вміють по-іншому.

Мамардашвілі – вихованець тбіліської Гагри і легендарного Динамо, за першу команду якого так і не провів жодного матчу. На дорослому рівні дебютував за клуб Руставі, але от заявив про себе у тбіліському Локомотиві. Ви повинні пам’ятати, як у вересні 2020-го, у кваліфікації Ліги Європи маленький грузинський клуб сенсаційно вибив пафосне московське Динамо. Так ось цим клубом був Локомотив, а у його воротах стояв юний Мамардашвілі. У наступному раунді грузини поступилися Гранаді і теж припинили участь у євротурнірі. Проте іспанці оцінили непересічний талант Гіоргі. У червні 2021-го він поїхав в оренду (з правом викупу) до Валенсії.

На Местальї йому дуже пощастило із покровителем – сам головний тренер "кажанів" Хосе Бордалас! Ентренадор не побоявся довірити новачку місце у воротах – і той не підвів. Вже через пів року Валенсія виклала за таланта три мільйони євро, оформивши повноцінний контракт.

У минулому сезоні він відіграв за левантійців 37 матчів у Ла Лізі – пропустив 41 м’яч. Загалом дев’ята команда чемпіонату дозволила собі забити лише 45 голів. Це тільки на один більше, ніж Барселона. І на один менше, ніж Жирона.

Вже 2023-го поповзли чутки про інтерес до Гіоргі від топ-клубів. Начебто Баварія придивлялася, та й Реал був не проти підписати для Луніна чергового конкурента. Ще фігурував у чутках Ювентус. Згодом до списку потенційних покупців додалися Челсі та Атлетіко. А перед Євро випірнув Ньюкасл, розмахуючи валізою із 41 млн євро. Так чи інакше, момент істини – близько, і Мамардашвілі навряд чи вже повернеться до Валенсії, щоб знову одягнути її шати.

У звичайному житті Гіо викликає не меншу симпатію, ніж на полі. Він щиро радів за Романа Яремчука, з яким ділив роздягальню на Местальї, після перемоги збірної України над Боснією у стиковому матчі Євро-2024. "Grande brother", – написав йому в Instagram. Думаю, перекладу ці слова не потребують. А нещодавно Мамардашвілі публічно підтримав боротьбу проєвропейського суспільства Сакартвело проти кремлівської п’ятої колони на чолі своєї держави. А ще у нього фантастичної краси наречена. Грузинка Елене – фотомодель, вона на рік старша за коханого.

Можемо тільки порадіти за цю невелику, проте горду і закохану у футбол націю. Вперше з часів легендарного Отара Габелії у них з’явився настільки талановитий та стабільний голкіпер. Але радість швидко зів’яне, якщо відкриємо календар матчів збірної України. Вже у жовтні-листопаді нам доведеться двічі зіграти проти Грузії у Лізі націй. І це лише один із трьох дуже серйозних та небезпечних суперників.

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