Микола Шапаренко

Вік: 25 років

Амплуа: півзахисник

Клуб: Динамо

Transfermarkt: 9 млн євро

Статистика у збірній України: 33 матчі, 2 голи

Першим із летаргійного сну прокинувся Шапаренко. Звісно, був іще Трубін, який почав виручати з перших хвилин і тягнув майже все. Проте польові гравці продовжували діяти, наче механічні іграшки – шаблонно, передбачувано. Без смаку, без мистецтва, як сказав би Дмитро Джулай. Румунський нокаут, а також височезна відповідальність за результат проти словаків тиснули на них непосильним пресом, сковуючи думки та рухи.

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На 54-ій хвилині нам дуже пощастило, бо врешті всі елементи мозаїки вперше за три з гаком тайми склалися так як треба: Зінченко виконав націлений простріл, а розташування своїх-чужих у штрафному майданчику дозволило Шапі залишитись без опіки і поцілити у кут воріт Дубравки. Одразу стало легше всій команді, а надто автору голу. І ось Микола вже намагається здалеку закинути за комірець словацькому голкіперу. Наскільки ж важлива психологія! Варто підхопити крихту впевненості, як виростають крила.

Переможний гол українців – взагалі топ. Що ювелірний парашут від Шапаренка, що прийом і завершення від Яремчука. Вражені навіть в УЄФА. Звання найкращого гравця матчу заслужено відходить представникові київського Динамо.

Одна з великих проблем українців – це бажання себе продати. Ряд клубів відправили своїх скаутів на Довбика – і ось його гра далека від ідеалу. Тим часом Атлетіко, начебто, не так вже й сильно хоче Пічічі, співставивши свіжі враження із цінником від Жирони. Абсолютно загубився Судаков. А от Шапа спіймав цю ниточку. Тепер бажано розвинути успіх.

Йому – 25. Не такий "молодий" за футбольними мірками і вже точно не "перспективний". Це повністю сформована ігрова одиниця, для якої вікно можливостей не набагато ширше за тривалість чемпіонату Європи, висловлюючись фігурально. Рівень нашого чемпіонату близький до свого історичного мінімуму, а старі преференції у єврокубках закінчуються. Тепер Динамо важко пробитися не те що в групу ЛЧ, а бодай у Лігу Європи. Чотири голи + вісім асистів Миколи в УПЛ 2023/24 – слабкий аргумент для клубу з топової першості.

Підтвердив це й Ігор Суркіс, який наприкінці сезону констатував відсутність пропозицій щодо Шапаренка. При цьому президент Динамо зайняв гордовиту позу: "Стояти на паперті з простягнутою рукою ми не будемо". Мовляв, розглянемо тільки "гідні варіанти". Після гри зі Словаччиною Ігор Михайлович, напевно, задоволено й нетерпляче затягнувся черговою цигаркою. Сам він якось напівжартома-напівсерйозно оцінив Шапу у 300 млн євро.

І як тут не згадати, що майже десять років тому маріупольський Іллічівець, вихованцем якого є Шапаренко, поскупився навіть на сміховинні копійки для свого очевидного таланта. Динамо ж скористалося ситуацією на всі 100.

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"У нас були футболісти Кравченко і Шапаренко, які ще навчалися у школі, – пригадував у моєму інтерв’ю Микола Павлов, тодішній наставник Іллічівця. – Більше, ніж півтори тисячі гривень, їм не виплачували. Я наполягав, щоб клуб підписав з ними контракти – є такий лист, адресований Бойку і спортивному директору Канані, з моїм підписом. Просив, щоб їм підняли зарплату до 2,5 тисяч гривень – хлопці вже виходили в основному складі. І ніхто цього листа не підписав!

Потім футболісти опинилися в Динамо. Чохонелідзе дзвонив дитячим тренерам. Мені ж ніхто не телефонував – я тільки від тренерів дізнався, що хлопцями у Києві цікавляться, і вдарив на сполох. Зараз там розмови пішли: "Та це Павлов відпустив". Як я міг їх відпустити?! У мене не було такого права".

Навряд чи Микола Петрович зараз шкодує, що все склалося саме так.

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