Марк Кукурелья

Вік: 25 років

Амплуа: захисник

Клуб: Челсі

Transfermarkt: 25 млн євро

Статистика у збірній Іспанії: 9 матчів

Усе, як ви хотіли. Переважна більшість нейтральних уболівальників бажала перемоги Іспанії. Хтось віддавав належне якості та результативності Фурії, а комусь була осоружною думка, що у фінал проникне суха і прагматична команда Дешама з явно розбалансованим Мбаппе. Футбольна справедливість цього разу зробила свою справу. Про унікального Ямала і несхожого на піренейця Ольмо ми вже писали – вони знову вирішили долю матчу. Творцеві іспанської машини – Луїсу де ла Фуенте – теж присвятили кілька абзаців. Тож хто у нас наступний за списком? Марк Кукурелья – хоча б за те, що впорався із тиском трибун, які дихали ненавистю.

Шедевральний гол у стилі Мессі у відеоогляді матчу Іспанія – Франція – 2:1

Коротко – про історію кількох останніх днів. На 105-ій хвилині чвертьфіналу проти Німеччини, при рахунку 1:1, Кукурелья мав нещастя опинитися на шляху м’яча після потужного удару Мусіали. Снаряд летів точно у ворота, але на шляху зустрівся з рукою іспанського захисника. Вона була далеко від корпусу, а сам Кукурелья перебував у межах штрафного майданчика. Десять пенальті із десяти поставили б арбітри у такому випадку. Проте не Ентоні Тейлор. Англієць навіть не вдався до перегляду VAR, та й колеги за моніторами, вочевидь, не вельми наполягали. Епізод швиденько заграли, Німеччина вилетіла з домашнього форуму.

Вже наступного дня німецькі вболівальники зібрали 300 тисяч підписів із вимогою переграти матч. Символічний акт відчаю, не більше. А оскільки до горлянки Тейлора дотягнутися не так легко, загальний гнів впав на голову бідолашного Кукурельї. Усім хотілося героїчної казочки про fair play, де іспанець підхоплює м’яч, без роздумів прямує до арбітра і каже: "Містере Тейлор, я винен. Вважаю, що ви повинні призначити пенальті у ворота моєї команди". Так не буває. В іншому випадку вже свої гарячі інчас приперли би бідолаху до стінки: "Ти за кого граєш, негіднику?"

"Рішення ухвалили арбітри. Якщо вони з упевненістю стверджують, значить, я теж кажу, що це не була гра рукою. Але я розумію, що трапилась суперечлива ситуація. (…) Судді – теж люди, і їм доводиться ухвалювати швидкі рішення", – спробував виправдатись Кукурелья.

Не допомогло. Вчора його зустріли добірним свистом і прокльонами. Кожен дотик іспанця до м’яча супроводжувався загрозливим гулом. Але він не розгубився, не запанікував. Зосереджено виконував свою чорнову роботу на лівому фланзі, наче проводить не 9-й, а 109-й матч за Фурію. З кахонес у цього хлопця все в порядку.

І все ж неприємні, іноді комічні інциденти переслідують Марка. Весною 2023-го трапилася історія у Челсі, коли наш Мудрик образився на іспанського колегу по флангу – мовляв, той спеціально ігнорує Михайла, не віддаючи пасів. Навіть мем поширили в Instagram на цю тему, а українець, не довго думаючи, лайкнув. Скандальною вподобайкою відзначився і власник клубу Тодд Бьолі, невдоволений відсутністю прогресу Кукурельї, за якого відвалив Брайтону понад 65 млн євро. Аж тодішньому наставнику команди Грему Поттеру довелося втрутитись і публічно захищати піренейця: "Дайте йому трохи часу для адаптації". Проте вирок ресурсу Goal.com був невблаганним: серед 21 найпровальнішого трансферу АПЛ сезону 2022/23 журналісти поставили Мудрика на четверту сходинку, а Кукурелью – на другу!

Скандалом віддавала й історія 2020-го, коли вихованець Барселони бігав свій останній сезон за Хетафе. Чутки вперто відправляли його у Наполі, мовляв, переговори вже ведуться і сторони невдовзі поставлять підписи під угодою. Це настільки дістало неаполітанців, що офіційний Twitter клубу виступив із різкою заявою: "Де Лаурентіс навіть не знає, хто є президентом Хетафе. Цей трансфер ніколи не обговорювався". Потім, щоправда, довелося виправдовуватись за неповагу до маленького, але гордого іспанського клубу.

Тож Кукурельї не звикати до потрапляння на передовиці спортивних видань під рубрикою "Скандал". З кожною новою історією його шкіра стає товстішою. Важливо інше. Марк може стати чемпіоном Європи вже в десятому своєму матчі за збірну Іспанії. У Харрі Кейна, наприклад, забитих м’ячів назбирається більше, ніж зіграних поєдинків за всю кар’єру Кукурельї, а він навіть Кубка англійської ліги не має. От де щастя.

Англія – це збірна 10 роботів і однієї людини, яка хвалить Миколенка, корчить Гаскойна, а суперникам підсовує свиню