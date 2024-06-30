Мурат Якін

Вік: 49 років

Амплуа: головний тренер

Статистика у збірній Швейцарії: 17 перемог, 13 нічиїх, 8 поразок

На полях цьогорічного Євро не так багато яскравих виконавців, спроможних самотужки вирішити долю матчу. Це помітно навіть по бомбардирському реєстру, де два лідери забили лише по три м’ячі, причому один із них двічі зробив це з пенальті. Результат досягається винятково командними зусиллями (як заповідав великий Лобановський), а отже виділяємо насамперед роботу тренерів. Навіть якщо переглянути список "Героїв дня", майже половина із них – наставники. На цьому єврофорумі вміло "продають" себе молодий Нагельсманн, злий геній України – Йорданеску, словенець Матяж Кек, француз із грузинським серцем Саньйоль. Про потужний Остеррайх Ральфа Рангніка, думаю, ще буде нагода написати. Сьогодні ж ми респектуємо Мурату Якіну.

Рекордна тікі-така чемпіонатів Європи у відеоогляді матчу Швейцарія – Італія – 2:0

Команда, з якою він працює майже три роки, практично не має слабких місць. Або ж поки ще не зустріла такого суперника, який зможе підсвітити ахіллесову п’яту швейцарців і вміло цим скористатися. У будь-якому випадку, дистанцію із чотирьох матчів альпійці пролетіли на одному подиху: ефектно переграли Угорщину, взяли стратегічне очко зі шотландцями, ледь не побили господарів – німців. Вчора вони не просто викинули за борт останніх чемпіонів Європи, а зробили це настільки впевнено, що попахувало знущанням.

Ця збірна Італії – одна з найменш зіркових за всю свою історію. Захищати титул вона збиралася завдяки працьовитості та характеру представників Серії А + тренерському генію синьйора Спаллетті. Але 65-річний творець чемпіонського Наполі сів у калюжу перед Муратом Якіном. Молодший візаві повністю перекрив фаворитам кисень, тож як Лучано збирався перемагати Швейцарію – так і залишиться загадкою.

В альпійської команди – чудовий баланс молодості та досвіду. Хороший, загартований голкіпер, доволі надійна оборона, міцний півзахист і забивна атака. Помітно й те, з якою впевненістю у тренерських ідеях грають швейцарці – жодної метушні чи паніки, дуже солідно. "Так, ми виграли, але значення має те, як ми грали. Ми домінували на кожній ділянці поля і забивали голи в потрібний момент", – задоволено підсумував Якін. Італії, до слова, він дав ляпаса вже вдруге, адже 2021-го Швейцарія під його керівництвом випередила апеннінців у відборі на ЧС-2022. Скуадра до Катару не допливла.

У Мурата є молодший брат – Хакан. Обоє етнічних турків стали живими символами швейцарського футболу. На двох вони зіграли 136 матчів і забили 24 м’ячі у футболках "наті". Мурат був дещо успішнішим футболістом, адже пограв у Фенербахче та німецькій Бундеслізі, тоді як Хакан здебільшого варився у домашньому чемпіонаті. А на тренерському поприщі між ними ще глибша прірва. Хакан лише недавно розпочав сольну діяльність. Цьогоріч Якіна-молодшого викинули з турецького Істанбулспора – команда під його керівництвом демонструвала вкрай незадовільні результати і таки фінішувала останньою у Суперлізі.

Провальні відрізки бували і в Мурата. Як от у сезоні 2014/15, коли його запросили очолити московський Спартак під розкішну зарплату у два мільйони євро в рік. Якін-старший спромігся посісти із "м’ясом" лише шосту сходинку в чемпіонаті боліт і пролетів повз єврокубки. Єврокубки від цього тільки виграли, тож данке, містере Якін! Це чудова робота, за яку вам не повинно бути соромно :-)

Натомість у пристойних командах він давав результат. Із Базелем двічі ставав чемпіоном Швейцарії. Скромний Люцерн вивів у фінал Кубка. На Євро-2024 Якін теж спроможний дійти до самісінького фіналу. Благо, турнірна сітка у його команди порівняно легша, а суперник в 1/4 (Словаччина або Англія) – цілком по зубах.

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