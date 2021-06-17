Мануель Локателлі

Вік: 23 роки

Позиція: центральний півзахисник

Клуб: Сассуоло

Transfermarkt: 35 млн євро

Статистика у збірній Італії: 12 матчів, 3 голи

Мабуть, зараз у Шахтарі кусають лікті. А ще – у Реалі, Ман Сіті, Барселоні. Насамперед цим чотирьом клубам в останні півроку приписували інтерес до молодого опорника Мануеля Локателлі. Віце-чемпіон України серйозно зацікавився зіркою Сассуоло після того, як вдалося переманити її донедавнього керманича – Роберто Де Дзербі.

У такому трансфері було одразу кілька переваг. По-перше, Де Дзербі і Локателлі вже спрацьовані і розуміються з півслова. По-друге, монументальному Тарасу Степаненку якщо не сьогодні, то завтра знадобиться висококласна заміна на вкрай важливій позиції. По-третє, Шахтар, начебто, був готовий викласти за перехід італійського таланта 30-35 млн євро. По-четверте – Ліга чемпіонів, яку Локателлі із Сассуоло не бачити.

Але Мануель навіть слухати не захотів про Україну. Ще б пак – до тебе паралельним курсом підбивають клинці монстри із Ла Ліги та АПЛ, а також Ювентус. Саме до туринського клубу, за останньою інформацією, найбільше лежить серце Локателлі. Клуб планував виручити за свою перлину близько 40 мільйонів. Але стартувало Євро – апетити власників будуть зростати на наших із вами очах. Бо Ману, схоже, в ударі.

Італія розгромила Швейцарію й першою вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020

Він надійно відіграв у матчі-відкритті на Стадіо Олімпіко проти Туреччини, Скуадра розтрощила османів – 3:0. А вчора Мануель Локателлі провів, ймовірно, поки що найкращий поєдинок своєї кар’єри. На 26-ій хвилині йому залишалося переправити м'яч у порожні ворота Швейцарії після вмілого прострілу одноклубника із Сассуоло – Доменіко Берарді. А одразу по перерві герой вечора потужно приклався здалеку – 2:0. Гру було зроблено. Скуадра Адзурра із максимальним показником у 6 очок, із шістьма голами і без жодного пропущеного вже може готуватися до 1/8 фіналу.

Ми ж можемо констатувати, що до цього Локателлі забивав у футболці першої збірної лише одного разу. У березні 2021-го він закріпив перевагу Італії над Болгарією (2:0) у відбірковому циклі ЧС-2022. Та й матчів провів заледве трохи більше десяти. Тобто, на наших очах народжується нова суперзірка, яка вже завтра може колекціонувати титули разом із якимось топ-клубом.

На початку матеріалу я перелічував клуби, яким зараз особливо прикро від того, що не вдалося підписати Локателлі. Так ось, до цього списку спокійно можна записати і Мілан. Саме у складі "россонері" Мануель утвердився і дебютував у Серії А. Але на Сан-Сіро у нього не повірили до кінця. Тож спершу віддали у Сассуоло на правах оренди, а через рік продали "нероверді" за якихось 13,5 млн. Що ж, тепер куш зірвуть інші.

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