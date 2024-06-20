Ілкай Гюндоган

Вік: 33 роки

Амплуа: півзахисник

Клуб: Барселона

Transfermarkt: 15 млн євро

Статистика у збірній Німеччини: 79 матчів, 19 голів

Другий тур лише розпочався, а ми вже знаємо першого учасника плей-офф. Німеччина здолала Угорщину не те щоб без жодних проблем, проте з достатнім запасом впевненості. Коли у середині другого тайму з’явилася певна тривога за результат, її оперативно погасив Ілкай Гюндоган, пробивши Гулачі після швидкого розіграшу Мусіали та Міттельштадта. А в першому таймі капітан самотужки виборов м’яч і асистував тому ж таки Мусіалі. Результату тактичного і стратегічного – досягнуто. У третьому турі проти Швейцарії господарям турніру можна перезарядити батареї – достатньо нічиєї, щоб залишити за собою першу сходинку і отримати комфортніше жеребкування 1/8 фіналу.

Німеччина – Угорщина – 2:0 – відео голів та огляд матчу Євро-2024

Ілкай у футболі елітного рівня – давно не новачок. Що у ньому дуже імпонує – голод до перемог і високих досягнень, який не вщухає з роками. Завжди суворе, моментами незадоволене обличчя. Навіть коли його команда бере три очки, він знайде недолік, який не даватиме йому спокою. Гюндоган не приховує, що має звичку лежати на дивані, дивитися у стелю і копатися в собі, займатися самоаналізом.

Минулого літа, після розкішного треблу з Ман Сіті, якому віддав сім років своєї кар’єри, Ілкай мав розкішні пропозиції з Близького Сходу. Озолотитися після того, як уже всім усе довів, а тіло після тридцяти значно частіше почало сигналізувати про втому – це ж справжній джекпот. Так могли думати Неймар чи Бензема, але не Гюндоган. І він вв’язався у проблемний проект під назвою "Барселона".

Хотів? Отримай і розпишися! Каталонці видали невдалу кампанію, пролетівши повз усі трофеї сезону. П’яти голів і дев’яти асистів Ілкая у 36 матчах Ла Ліги вистачило лише для "срібла". При тому, що перегони були програні Реалу задовго до фінішу. Якщо переглянути підбірку новин Футбол 24 про турецького німця за цей період, усе стане зрозуміло навіть із заголовків. "Гюндоган розкритикував свого партнера по Барселоні" / "Гюндоган розгнівався на Барселону" / "Гюндоган знищив гравців Барси за реакцію на поразку Реалу" / "Втупилися в телефони і сміялися – Гюндоган не без підстав розлютився на партнерів по Барселоні" і так далі.

Максималізм і ненаситність Ілкая сягають корінням його походження та дитинства. Етнічно він – 100-відсотковий турок. Насіння Гюндоганів завіялося у Німеччину завдяки його діду, який приїхав у Гельзенкірхен для важкої роботи на шахті. Батьки футболіста не отримали нормальної освіти, яка б давала право на солідні посади: тато працював водієм вантажівки, мама – кухаркою у ресторані. Відповідно, на Ілкая та його брата Ілкера покладалися величезні сподівання.

У Німеччині Гюндоган до певного періоду стикався з упередженнями за національною ознакою. Як от тоді, коли став гравцем Борусії і шукав для себе квартиру у Дортмунді. "Ці люди казали про мене: "Ви бачили його прізвище? Гюндоган. Це турецьке прізвище. Ви дійсно думаєте, що він може собі дозволити це житло?" Це що за х*йня? Звичайно, тільки-но я казав їм, що футболіст, їхній тон повністю змінювався. "О, сер, заходьте, подивіться. Що ми можемо зробити, щоб допомогти?". Найсмішніше і найсумніше, що ці люди самі були іммігрантами!" – пригадує Ілкай.

Він не приховує, що досі вважає себе турком. Але й від братів по крові натерпівся добряче. "Деякі турки люблять акцентувати на цьому особливу увагу мовляв: "О, а ти точно турок?" Це справді напружує. Так склалося, що в моєму житті є дві країни, але іноді здається, що я неначе застряг між ними. Опинився між молотом і ковадлом. Кажуть, що я не зовсім німець. Або заявляють, що я не повністю турок. То хто ж я тоді? (…) Те, що я граю за Німеччину, не скасовує факту наявності у мене турецького коріння. Але деяким людям це дуже важко зрозуміти".

Капітанська пов’язка Бундестім дісталася Гюндогану від Ганса-Дітера Фліка, попереднього наставника збірної. Нагельсманн не став нічого міняти. Адже хто ще, як не цей турок, так сильно рватиме жили за команду і не даватиме спуску своїм партнерам?

Після завершення Євро-2024 та короткого відпочинку Ілкай повернеться до розташування Барселони, де його вже чекатиме… Гансі Флік. Разом вони спробують підтягнути "блаугранас" до реальної, а не декларативної боротьби за трофеї. І навіть якщо Німеччина виграє цей домашній чемпіонат Європи (що цілком реально), жага великих перемог Гюндогана не покине.

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